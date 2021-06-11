Корейский дорожный гигант откроет в Украине завод по переработке пластика в отбойники

Южнокорейская компания Caris, которая производит пластиковые дорожные отбойники и другие компоненты дорожной инфраструктуры, планирует построить в Украине завод по производству экологических дорожных отбойников из переработанного пластика.
Как сообщили в пресс-службе Министерства экономики по итогам встречи замминистра Ирины Новиковой с президентом Caris Co. Ю Чхолем, в проект планируют инвестировать $ 60 млн. В министерстве выразили надежду, что проект сможет воспользоваться господдержкой инвестиционных проектов со значительными инвестициями.
Charis Co работает в 11 странах мира, в том числе и в Украине. Компания имеет строительные и логистические компании, компании по производству инновационных материалов и компонентов для дорожного строительства и безопасности движения, а также R&D-центр, который в свою очередь имеет запатентованные инновационные технологии производства полимерных и сверхтвердых материалов.
В Украине компанию зарегистрировали в конце 2019 года с уставным капиталом 21 млн грн, а инвестирует она в нашей стране с 2020-го.
«Карис Украина» занимается преимущественно дорожным строительством. Конечными бенефициарами являются Ю Чхоль и Владлен Левчук.
Год назад CEO «Южмаша» Сергей Войт и председатель правления Caris Ю Чхоль подписали меморандум о производстве 5 тыс. электробусов и 7,8 тыс. зарядных станций на сумму 23 млрд грн (около $ 850 млн) со сроками производства до 2023 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина хочет отказаться от кредитов МВФ, — ГетманцевВчера, 10:48 - 3217 22
У преподавателей президентского университета будет зарплата от $4000, — ШкарлетВчера, 13:49 - 1211 13
Увеличение прожиточного минимума до 5500 грн: у Зеленского назвали «подводные камни»Позавчера, 20:21 - 3128 11
В «Слуге народа» рассказали, как в Украине увеличить добычу газаВчера, 06:45 - 846 8
Новое заявление Маска заметно подняло курс BitcoinВчера, 11:10 - 2230 4
Зеленский подписал закон, которым меняются правила кредитования для жителей зоны АТО/ООСВчера, 10:05 - 5085
В НБУ объяснили, что происходит с курсом доллараВчера, 21:00 - 3550 1
Украина хочет отказаться от кредитов МВФ, — ГетманцевВчера, 10:48 - 3217 22
Volkswagen Multivan T7 представлен официально (фото, видео)Вчера, 05:47 - 2235
Новое заявление Маска заметно подняло курс BitcoinВчера, 11:10 - 2230 4
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 546
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 824
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 469
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 1335
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 1179