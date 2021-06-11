Корейский дорожный гигант откроет в Украине завод по переработке пластика в отбойники

Южнокорейская компания Caris, которая производит пластиковые дорожные отбойники и другие компоненты дорожной инфраструктуры, планирует построить в Украине завод по производству экологических дорожных отбойников из переработанного пластика.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экономики по итогам встречи замминистра Ирины Новиковой с президентом Caris Co. Ю Чхолем, в проект планируют инвестировать $ 60 млн. В министерстве выразили надежду, что проект сможет воспользоваться господдержкой инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Charis Co работает в 11 странах мира, в том числе и в Украине. Компания имеет строительные и логистические компании, компании по производству инновационных материалов и компонентов для дорожного строительства и безопасности движения, а также R&D-центр, который в свою очередь имеет запатентованные инновационные технологии производства полимерных и сверхтвердых материалов.

В Украине компанию зарегистрировали в конце 2019 года с уставным капиталом 21 млн грн, а инвестирует она в нашей стране с 2020-го.

«Карис Украина» занимается преимущественно дорожным строительством. Конечными бенефициарами являются Ю Чхоль и Владлен Левчук.

Год назад CEO «Южмаша» Сергей Войт и председатель правления Caris Ю Чхоль подписали меморандум о производстве 5 тыс. электробусов и 7,8 тыс. зарядных станций на сумму 23 млрд грн (около $ 850 млн) со сроками производства до 2023 года.