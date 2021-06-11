Пограничники обнаружили контрабандных сигарет на почти 10 млн грн (фото)

Государственная пограничная служба среди замороженных вишен обнаружила 387 ящиков контрабандных сигарет на 9,7 млн грн.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Переместить товар пытался в грузовике украинец, который направлялся в Румынию через пункт пропуска «Порубное».

«Товар нашли при проведении углубленного осмотра грузового транспортного средства „ДАФ“. По документам, водитель, гражданин Украины, перевозил „замороженную вишню“. Однако в ходе проведения совместного досмотра среди коробок с вишнями обнаружено большое количество ящиков с табачными изделиями», — говорится в сообщении.

После подсчетов, правоохранители обнаружили 387 ящиков из более 193 000 пачек сигарет. Их стоимость составляет почти 9,7 млн грн.



Фото: Госпогранслужба