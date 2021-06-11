Япония проверит Apple и Google на предмет сговора с производителями смартфонов

Японское правительство проведет антимонопольное расследование в отношении американских компаний Apple и Google. Их подозревают в сговоре с местными производителями смартфонов.
Об этом пишет Bloomberg.
Сообщается, что в Японии намерены проверить, как Apple и Google взаимодействуют с японскими производителями смартфонов, поскольку программное обеспечение Apple iOS и Google Android занимает более 90% местного рынка смартфонов.
Под расследование также подпадут главы японских производителей смартфонов, умных колонок и персональных компьютеров. Правительственная комиссия оценит деловые отношения в Японии и их справедливость по сравнению с зарубежными компаниями.
Ожидается, что по итогам расследования могут усилить антимонопольное регулирование, если будут найдены какие-либо проблемы.
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