Япония проверит Apple и Google на предмет сговора с производителями смартфонов

Японское правительство проведет антимонопольное расследование в отношении американских компаний Apple и Google. Их подозревают в сговоре с местными производителями смартфонов.

Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что в Японии намерены проверить, как Apple и Google взаимодействуют с японскими производителями смартфонов, поскольку программное обеспечение Apple iOS и Google Android занимает более 90% местного рынка смартфонов.

Под расследование также подпадут главы японских производителей смартфонов, умных колонок и персональных компьютеров. Правительственная комиссия оценит деловые отношения в Японии и их справедливость по сравнению с зарубежными компаниями.

Ожидается, что по итогам расследования могут усилить антимонопольное регулирование, если будут найдены какие-либо проблемы.