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Германия угрожает Telegram штрафом в 55 млн евро

Германия угрожает Telegram штрафом в 55 млн евро

Министерство юстиции Германии требует, чтобы Telegram удалял противозаконный контент по требованию властей и передавал пользовательские данные следователям.

Об этом пишет Der Spiegel.

Отмечается, что Telegram привлекает сторонников теории заговора правых экстремистов, торговцев наркотиками и аферистов. Мессенджер используют для продажи поддельных карт вакцинации от COVID-19, а дилеры используют его для продажи всех видов наркотиков, пишет Der Spiegel.

Федеральное управление юстиции также открыло производство в отношении мессенджера и может взыскать с компании Павла Дурова штраф в 55 млн евро. Действия федерального управления связаны с тем, что Telegram не указал контактное лицо для властей и не предложил процедуру подачи жалоб на уголовные преступления, как того требует немецкое законодательство.

Как пишет издание, Федеральное управление юстиции направило из Бонна в Дубай два письма с приказом провести слушания по этому вопросу. 20 мая они были переданы посольством Германии в МИД эмирата в виде так называемой вербальной дипломатической ноты.

В офисе Telegram пока не ответили на запросы немецких чиновников.

Напомним, что недавно Telegram разрешил принимать платежи в группах и каналах. В декабре прошлого года основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление в мессенджере новых платных функций для бизнес-пользователей, собственную рекламную платформу и платные стикеры.

По материалам НВ
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