Германия угрожает Telegram штрафом в 55 млн евро

Министерство юстиции Германии требует, чтобы Telegram удалял противозаконный контент по требованию властей и передавал пользовательские данные следователям.
Об этом пишет Der Spiegel.
Отмечается, что Telegram привлекает сторонников теории заговора правых экстремистов, торговцев наркотиками и аферистов. Мессенджер используют для продажи поддельных карт вакцинации от COVID-19, а дилеры используют его для продажи всех видов наркотиков, пишет Der Spiegel.
Федеральное управление юстиции также открыло производство в отношении мессенджера и может взыскать с компании Павла Дурова штраф в 55 млн евро. Действия федерального управления связаны с тем, что Telegram не указал контактное лицо для властей и не предложил процедуру подачи жалоб на уголовные преступления, как того требует немецкое законодательство.
Как пишет издание, Федеральное управление юстиции направило из Бонна в Дубай два письма с приказом провести слушания по этому вопросу. 20 мая они были переданы посольством Германии в МИД эмирата в виде так называемой вербальной дипломатической ноты.
В офисе Telegram пока не ответили на запросы немецких чиновников.
Напомним, что недавно Telegram разрешил принимать платежи в группах и каналах. В декабре прошлого года основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление в мессенджере новых платных функций для бизнес-пользователей, собственную рекламную платформу и платные стикеры.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина хочет отказаться от кредитов МВФ, — Гетманцев3 ч. назад - 1053 5
В «Слуге народа» рассказали, как в Украине увеличить добычу газа7 ч. назад - 458 4
Увеличение прожиточного минимума до 5500 грн: у Зеленского назвали «подводные камни»Вчера, 20:21 - 2607 4
В центре занятости назвали самые востребованные профессии в столицеВчера, 12:20 - 8497 4
Новое заявление Маска заметно подняло курс Bitcoin2 ч. назад - 753 2
Дарение движимого имущества: нужен ли договор и заверять ли его у нотариусаВчера, 16:19 - 4714
Как будут назначать пенсию после введения электронных трудовых книжекВчера, 14:28 - 2946
Увеличение прожиточного минимума до 5500 грн: у Зеленского назвали «подводные камни»Вчера, 20:21 - 2607 4
Как менялись цены на жилье в Киеве с 2014 года (инфографика)6 ч. назад - 1471 2
Назван самый удобный для жизни город мираВчера, 19:19 - 1230
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 470
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 729
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 423
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 1295
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 1131