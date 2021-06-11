Центробанки Франции и Швейцарии начинают тестовые транзакции цифровой валюты

Банк Франции и Швейцарский национальный банк при сотрудничестве с консорциумом частных компаний начали тестировать трансграничные платежи с помощью т.н. цифровых валют центральных банков (CBDC) при «оптовых» операциях.
Центробанки двух стран сотрудничают с группой BIS Innovation Hub и коалицией партнёров, возглавляемой корпорацией Accenture, в которую входят Credit Suisse, Natixis, R3, SIX Digital Exchange и UBS.
Инициатива, названная Project Jura, позволит оценить потенциальные преимущества и вызовы, связанные с внедрением на рынок CBDC при осуществлении трансграничных платежей и использовании цифровых финансовых инструментов в целом.
В ходе эксперимента будут использоваться цифровые версии евро и швейцарского франка и тестироваться французская платформа технологий распределённого реестра (DLT). Транзакции будут осуществляться между банками Франции и Швейцарии.
Стоит помнить, что все расходы с помощью «государственных» цифровых валют в отличие от Bitcoin и им подобных легко отслеживаются в течение всего времени их обращения. В частности, это может создать большие проблемы для всего сектора теневой экономики, включая малый и микробизнес.
По словам члена совета управляющих Швейцарского национального банка Андреа М. Машлер (Andréa M Maechler), «для центральных банков необходимо оставаться в курсе технологических разработок. Швейцарский национальный банк уже исследует регулирование токенизированных оптовых CBDC-активов в рамках проекта Project Helvetia. Мы надеемся масштабировать результаты этого анализа в трансграничный контекст, участвуя в этой захватывающей инициативе».
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