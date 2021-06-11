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Huawei назвала дату выпуска полностью беспилотного автомобиля

Huawei назвала дату выпуска полностью беспилотного автомобиля

Представители Huawei рассказали о дальнейшем развитии сегмента фирменных автомобильных систем. Один из крупнейших производителей смартфонов в Китае уже к 2025 году планирует представить полностью беспилотные электрокары, особенностью которых станет использование «домашней» операционной системы.

Президент подразделения Huawei Smart Car Solutions Ван Цзюнь в ходе выступления на 13-м Китайском автомобильном форуме Blue Book рассказал, что компания активно работает над системой автоматического вождения. Целью Huawei стало создание полноценного интеллектуального пространства, которое было бы эффективным для самых различных сценариев использования.

В планах компании — разработка полностью беспилотной системы и превращение автомобиля в «по-настоящему умное» транспортное средство в составе единой фирменной экосистемы. Для этого, в числе прочего, потребуется специальная приборная панель. Ван Цзюнь подчеркнул, что работу такой системы будет обеспечивать прошивка на базе HarmonyOS.

По данным сетевых источников, компания уже получила свыше 10 000 предзаказов на умный автомобиль Seres SF5, при этом 6500 единиц планируется поставить клиентам в ближайшее время. Особенностью новинки стало использование платформ Huawei DriveONE и HiCar, звуковой системы Huawei, а также специальных алгоритмов помощи в вождении. К концу июля компания планирует открыть около 200 магазинов по всему Китаю для продажи смарт-автомобилей.

По материалам 4PDA
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