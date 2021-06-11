Xiaomi назвала сроки появления беспортовых смартфонов

Инженеры Xiaomi полагают, что уже в ближайшее время на рынке появятся первые смартфоны без каких-либо разъёмов. И случится это даже быстрее, чем многие думают.

Xiaomi ответила на ряд вопросов касательно новой технологии быстрой зарядки HyperCharge мощностью 200 Вт. Напомним, что с её помощью можно полностью зарядить смартфон всего за 8 минут. В компании заявили, что это минимально влияет на аккумулятор, и даже после 800 циклов зарядки ёмкость батареи составляет 80% от изначальной.

Вместе с тем инженеры китайской компании намекнули, что в следующем году мы сможем увидеть смартфоны без USB-порта для зарядки. Важно отметить, что подобные гаджеты уже показывали разные компании, но до сих пор это были лишь концепты, пускай и рабочие. Теперь же речь идёт о коммерческих и доступных для рядовых пользователей устройствах.

Представители Xiaomi отметили, что единственная причина, почему смартфоны всё ещё полагаются на зарядку проводом, заключается в несовершенности беспроводных технологий. К слову, сама Xiaomi уже показала 120-ваттную беспроводную зарядку и даже возможность восполнения энергии по воздуху.