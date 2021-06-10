Стоимость обучения на контракте в Украине: вузы обновили цены в 2021 году

Высшие учебные заведения в Украине обновили цены на обучение в 2021 году. Год обучения на контракте теперь будет стоить дороже, и цены будут расти и дальше. Государственные вузы подняли стоимость года обучения на 10% в 2020 году, в 2021 — еще на 10%. Ожидается, что и в 2022 году цены поднимутся на 10%.

Как изменились цены на обучение в Украине, рассказали в материале «КП в Украине».

Киевский национальный университет имени Шевченко (КНУ)

Это учебное заведение входит в десятку лучших вузов Украины, а соответственно — и самых дорогих. Наиболее бюджетными специальностям в 2021 году стали история, археология, библиотечное и архивное дело, социальная работы — год на контракте обойдется в 31 000 гривен.

Факультет международных отношений с изучением двух иностранных языков — от 57 400 за год. Магистратура обойдется еще дороже — более 70 000 в год. Средняя стоимость обучения в КНУ — 44 200 в год.

Национальный университет «Киево-Могилянская академия»

Самые дешевые факультеты — экология и биология. Год обучения обойдется в 27 000 в год. Самые дорогие факультеты — международные отношения, компьютерные науки и право — год обучения обойдется от 55 000 гривен. Стоит отметить, что в 2020 году компьютерные технологии стоили от 40 000 в год.

Харьковский национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого

Обучение на бакалавра по специальностям: право, международное право, экономика — от 29 925 гривен в год. Магистратура — 38 900 в год.

Львовский национальный университет имени Франко

Контрактникам в 2021 году придется заплатить от 23 642 гривен в год за факультеты географии, истории, некоторые факультеты культуры и искусств, математика, филология, философия. Право, статистика, инженерия программного обеспечения — от 36 255 в год.

Днепровский национальный университет имени О. Гончара

Самые дешевые факультеты в этом вузе готовят школьных преподавателей математики, химии, физики и теплоэнергетиков — от 11 300 в год. Международные экономические отношения, общественное здоровье, кибербезопасность, компьютерная инженерия — от 32 900 в год.