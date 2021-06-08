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Франция оштрафовала Peugeot за обман с выбросами

Франция оштрафовала Peugeot за обман с выбросами

Французские власти обнаружили, что автомобильная группа Peugeot, которая является частью группы Stellantis, обманула покупателей ее дизельных авто, скрыв данные реального уровня вредных выбросов транспортных средств.

Об этом сообщает Automotive News Europe.

Основной бренд PSA Group, который в январе объединился с Fiat Chrysler и образовал Stellantis, второго по величине производителя автомобилей в Европе, должен уплатить 10 млн евро и предоставить банковскую гарантию на 30 млн евро, сообщает французская автомобильная группа.

Компания заявила, что находится в процессе оценки вариантов защиты и ее дочерние компании Citroen и Fiat Chrysler также были вызваны в суд в Париже.

Обвинения в адрес Stellantis – удар по усилиям генерального директора Карлоса Тавареса по интеграции бизнеса PSA и FCA в один из крупнейших мировых автопроизводителей. После слияния двух компаний в январе ему пришлось столкнуться с глобальным кризисом поставок полупроводников, который тормозит производство в отрасли.

Напомним: ранее в этом месяце власти Франции предъявили обвинения по делу о сокрытии данных реального уровня вредных выбросов автомобилями сразу двум автоконцернам – Renault и Volkswagen. Renault придется внести залог в размере 20 млн евро и предоставить банковские гарантии в размере 60 млн евро. VW должен внести залог 10 млн евро с банковским обеспечением 60 млн евро. Volkswagen, так же как и Renault, отверг все обвинения.

По материалам Mind
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