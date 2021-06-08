Apple наняла бывшего «топа» BMW для работы над своим электрокаром

Американский техногигант Apple Inc нанял Ульриха Кранца, бывшего топ-менеджера подразделения электромобилей BMW AG, для помощи в автомобильных инициативах компании.
Об этом сообщает Reuters.
Кранц, один из ветеранов BMW, проработал в компании 30 лет. В частности он возглавлял команду, которая занималась разработкой моделей i3 и i8. В 2016 году он уволился и основал стартап Canoo, занимавшийся разработкой авто для каршеринга и аренды. В апреле этого года он покинул компанию.
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Кранц будет работать с ветераном Apple Дугом Филдом, который в свое время руководил разработкой Tesla, а теперь отвечает за автомобильный проект производителя iPhone.
Как известно, Apple взялась за разработку собственного авто с нуля еще в 2014 году, проект получил название Project Titan. С тех пор успехи компании в этой области были неравномерными, поэтому в 2016 техногигант его отложил и сосредоточился на автомобильном программном обеспечении.
Между тем в конце прошлого года стали появляться слухи о возвращении компании к своим давним планам.
Напомним, в декабре СМИ сообщили, что Apple запланировал выпускать свой первый беспилотный электрокар с 2024 года. Также стало известно, что Apple Car получит батарею «нового уровня».
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