Apple наняла бывшего «топа» BMW для работы над своим электрокаром

Американский техногигант Apple Inc нанял Ульриха Кранца, бывшего топ-менеджера подразделения электромобилей BMW AG, для помощи в автомобильных инициативах компании.

Об этом сообщает Reuters.

Кранц, один из ветеранов BMW, проработал в компании 30 лет. В частности он возглавлял команду, которая занималась разработкой моделей i3 и i8. В 2016 году он уволился и основал стартап Canoo, занимавшийся разработкой авто для каршеринга и аренды. В апреле этого года он покинул компанию.

Читайте также: Электромобиль Apple Car выйдет вместе с iPhone 13

Кранц будет работать с ветераном Apple Дугом Филдом, который в свое время руководил разработкой Tesla, а теперь отвечает за автомобильный проект производителя iPhone.

Как известно, Apple взялась за разработку собственного авто с нуля еще в 2014 году, проект получил название Project Titan. С тех пор успехи компании в этой области были неравномерными, поэтому в 2016 техногигант его отложил и сосредоточился на автомобильном программном обеспечении.

Между тем в конце прошлого года стали появляться слухи о возвращении компании к своим давним планам.

Напомним, в декабре СМИ сообщили, что Apple запланировал выпускать свой первый беспилотный электрокар с 2024 года. Также стало известно, что Apple Car получит батарею «нового уровня».