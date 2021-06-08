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Цифровой сертификат вакцинации запустили в Германии

Цифровой сертификат вакцинации запустили в Германии

В Германии началось пошаговое внедрение цифрового сертификата вакцинации CovPass, с помощью которого полностью привитые от коронавируса жители страны смогут засвидетельствовать факт получения прививок.

Об этом сообщает DW со ссылкой на министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана.

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По его словам, цель немецкого Минздрава – до конца июня сделать цифровой сертификат вакцинации доступным для всех, кто имеет право на его получение. А начиная с июля CovPass можно будет использовать для поездок внутри ЕС, планирует Шпан.

“Целью является, чтобы этот сертификат вакцинации могли считывать также и в Хельсинки, Амстердаме и на Майорке. Этим самым мы как Евросоюз также устанавливаем стандарты для международных путешествий”, – отметил министр.

Уже сейчас пользователи в Германии могут загружать в магазинах приложений новое мобильное приложение CovPass. Также в ближайшем будущем будет обновлено приложение Corona-Warnapp, в которое также можно добавить цифровой сертификат вакцинации.

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При этом цифровой сертификат не будет заменой традиционному бумажному сертификату вакцинации, который действует в ФРГ, а станет лишь его дополнением – ведь для того, чтобы засвидетельствовать получение полного курса вакцинации, не придется носить с собой бумажный документ.

Подать запрос на получение цифрового сертификата жители Германии смогут в центрах вакцинации или у семейных врачей, где им делали вторую прививку. Кроме того, центры вакцинации будут отправлять цифровые ключи тем, кто вакцинировался. С помощью ключей можно будет загрузить в мобильное приложение цифровой сертификат вакцинации. Также его можно будет получить в аптеках, предоставив подтверждение получения прививок и документ, удостоверяющий личность.

По материалам УКРИНФОРМ
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