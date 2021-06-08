Бюджетный комитет Рады одобрил выделение 800 млн грн на строительство «спортивных магнитов»

Бюджетный комитет Верховной Рады одобрил выделение 800 млн гривен для строительства «25 спортивных магнитов». Проект реализуется в рамках программы президента «Большая стройка».
Об этом рассказала народный депутат Анна Пуртова.
«Кабинет Министров 31 мая утвердил распределение государственной субвенции на развитие спортивной инфраструктуры между местными бюджетами. Речь идет о сумме в 800 млн грн, из них 500 млн грн было предусмотрено в госбюджете-2021 и еще 300 млн удалось выделить через перераспределение расходов», — говорит нардеп.
По ее данным, эти средства пойдут на восстановление и строительство спортивных комплексов, бассейнов, ледовых арен и других спортивных объектов, которые смогут принимать всеукраинские и международные соревнования по не менее чем пяти олимпийским видам спорта.
При этом все спортивные комплексы из перечня 25-ти спортивных магнитов будут открытыми и для массового посещения.
Выделенные 800 млн грн обеспечат финансирование первых 11 объектов в течение 2021−2023 годов. Пять из них будут завершены уже в этом году.
В частности, в Мариуполе будет реконструирован бассейн «Нептун» (76,28 млн грн). В Мелитополе будет построен оздоровительный центр с ледовой ареной (80,00 млн грн). В Умани появится многофункциональный спортивный комплекс (83,32 млн грн). В Полтаве возведут спортивно-зрелищный комплекс (105,39 млн грн). А в Кропивницком проведут реконструкцию областной детско-юношеской школы олимпийского резерва (11 млн грн).
Остальные 6 объектов будут завершены до конца 2023 года. Среди них: криворожский спортивный комплекс «Металлург» (49 млн грн), универсальный спортивный зал в Ровно (65 млн грн), спортивно-оздоровительный комплекс в Тростянце (78,28 млн грн), многофункциональный дворец спорта в Тернополе (91,57 млнгрн), Центр олимпийских видов спорта в Новой Каховке (90 млн грн) и Дворец спорта в Хмельницком (70 млн грн).
«В бюджетном комитете ВР уже дали добро — и вскоре выделение средств должен одобрить парламент», — уточнила депутат.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко сообщал о старте еще одного проекта в составе «Большой стройки» — «Большой реставрации», в ходе которой в Украине будут восстановлены 150 объектов культурного и исторического наследия.
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