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Бюджетный комитет Рады одобрил выделение 800 млн грн на строительство «спортивных магнитов»

Бюджетный комитет Рады одобрил выделение 800 млн грн на строительство «спортивных магнитов»

Бюджетный комитет Верховной Рады одобрил выделение 800 млн гривен для строительства «25 спортивных магнитов». Проект реализуется в рамках программы президента «Большая стройка».

Об этом рассказала народный депутат Анна Пуртова.

«Кабинет Министров 31 мая утвердил распределение государственной субвенции на развитие спортивной инфраструктуры между местными бюджетами. Речь идет о сумме в 800 млн грн, из них 500 млн грн было предусмотрено в госбюджете-2021 и еще 300 млн удалось выделить через перераспределение расходов», — говорит нардеп.

По ее данным, эти средства пойдут на восстановление и строительство спортивных комплексов, бассейнов, ледовых арен и других спортивных объектов, которые смогут принимать всеукраинские и международные соревнования по не менее чем пяти олимпийским видам спорта.

При этом все спортивные комплексы из перечня 25-ти спортивных магнитов будут открытыми и для массового посещения.

Выделенные 800 млн грн обеспечат финансирование первых 11 объектов в течение 2021−2023 годов. Пять из них будут завершены уже в этом году.

В частности, в Мариуполе будет реконструирован бассейн «Нептун» (76,28 млн грн). В Мелитополе будет построен оздоровительный центр с ледовой ареной (80,00 млн грн). В Умани появится многофункциональный спортивный комплекс (83,32 млн грн). В Полтаве возведут спортивно-зрелищный комплекс (105,39 млн грн). А в Кропивницком проведут реконструкцию областной детско-юношеской школы олимпийского резерва (11 млн грн).

Остальные 6 объектов будут завершены до конца 2023 года. Среди них: криворожский спортивный комплекс «Металлург» (49 млн грн), универсальный спортивный зал в Ровно (65 млн грн), спортивно-оздоровительный комплекс в Тростянце (78,28 млн грн), многофункциональный дворец спорта в Тернополе (91,57 млнгрн), Центр олимпийских видов спорта в Новой Каховке (90 млн грн) и Дворец спорта в Хмельницком (70 млн грн).

«В бюджетном комитете ВР уже дали добро — и вскоре выделение средств должен одобрить парламент», — уточнила депутат.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко сообщал о старте еще одного проекта в составе «Большой стройки» — «Большой реставрации», в ходе которой в Украине будут восстановлены 150 объектов культурного и исторического наследия.

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По материалам РБК-Украина
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