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Предприятия Минэкономики получили 5,8 миллиарда убытков

Предприятия Минэкономики получили 5,8 миллиарда убытков

За 2020 год предприятия, которые относятся к сфере управления Министерства экономики, отчитались об общих чистых убытках на сумму 5,8 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении показателей финансового плана государственных предприятий за 12 месяцев 2020 года, сообщает портал Марлин.

Наибольшие убытки в 2020 году принесли:

  • Государственная продовольственно-зерновая корпорация — 5,8 млрд грн, которая является одним из крупнейших участников внутреннего аграрного рынка и экспорта;
  • Аграрный фонд — 197 млн грн, который позиционирует себя на рынке как гарант продовольственной безопасности;
  • Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод» — 156,9 млн грн, который участвует в производстве ракетных комплексов «Ольха», «Ольха-М», «Гром» и других;
  • Государственное предприятие «Коневодство Украины» — 92,3 млн грн, которое разводит лошадей в коммерческих целях.

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По результатам 2019 года государственные предприятия Минэкономики отчитались о 4,9 млрд грн убытка.

По итогам 2020 года среднее количество трудоустроенных лиц на государственных предприятиях Минэкономики составило 23 651 человек. Общие расходы на оплату труда составили 4,2 млрд грн. В частности, среднемесячные расходы на работников составили 12,7 тыс грн, на административно-управленческий персонал — 21,1 тыс грн, тогда как на директора предприятия — 52,3 тыс грн.

По материалам Економічна Правда
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