Предприятия Минэкономики получили 5,8 миллиарда убытков

За 2020 год предприятия, которые относятся к сфере управления Министерства экономики, отчитались об общих чистых убытках на сумму 5,8 миллиарда гривен.
Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении показателей финансового плана государственных предприятий за 12 месяцев 2020 года, сообщает портал Марлин.
Наибольшие убытки в 2020 году принесли:
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По результатам 2019 года государственные предприятия Минэкономики отчитались о 4,9 млрд грн убытка.
По итогам 2020 года среднее количество трудоустроенных лиц на государственных предприятиях Минэкономики составило 23 651 человек. Общие расходы на оплату труда составили 4,2 млрд грн. В частности, среднемесячные расходы на работников составили 12,7 тыс грн, на административно-управленческий персонал — 21,1 тыс грн, тогда как на директора предприятия — 52,3 тыс грн.
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