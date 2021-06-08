Межбанк: противостояние крупных игроков усилится

Пятница на валютном рынке пройдет под воздействием двух основных факторов:

Текущая хозяйственная деятельность клиентов. Продажи валюты нерезидентами под покупки ОВГЗ на аукционе от 8 июня уже отыграли свое, перестал работать и спрос на валюту со стороны «дочек» иностранных компаний под вывод дивидендов. И на этом фоне возрастает роль в курсообразовании поведения крупных местных игроков — как импортеров, так и экспортеров. Именно их операции и будут формировать курсовой тренд в течение пятничной сессии. А если добавить к этому еще и фактор окончания рабочей недели со снижением общих общей деловой активности перед выходными — роль крупных операторов рынка только возрастет. По нашим прогнозам сегодня объем операций на торгах не превысит $ 110−120 млн при совершении 380−440 сделок.

Психологический фактор. Гривна существенно укреплялась с понедельника по среду на распродажах валюты иностранцами под покупки ОВГЗ, но уже вчера на рынке не ощущалось особого излишка валюты и Нацбанку даже не пришлось выходить с интервенциями по покупке доллара. Это отразилось и на котировках. Они выросли до 27,10/27,12 гривен за доллар и особо снижаться в течение дня не спешили. Это почувствовали как покупатели, так и продавцы со спекулянтами. От того, будут ли готовы сейчас покупатели «подниматься» по курсу и насколько будут за котировки «бороться» продавцы — во многом и зависит общий настрой межбанка в эту пятницу. Противостояние интересов крупных покупателей и продавцов сегодня только усилится. Если те из покупателей, кто выжидал «дна» по курсу, выйдут сегодня на торги со своим отложенным спросом — давление на гривну в пятницу на нацвалюту возрастет. Если же покупатели «не дрогнут» — то продавцы будут вынуждены опять снизить свои аппетиты при выставлении котировок.

Котировки межбанка, по расчетам 11 июня будут в пределах: доллар — коридор 27,00 — 27,25 грн, евро — коридор 32,80 — 33,20 грн. Проседания курса безналичного доллара сегодня ниже психологического уровня мы не ожидаем.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,10 / 27,12

евро — 33,01 / 33,03

Курсы валют на Межбанке

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