0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 51 0

Израиль с 1 июля откроется для индивидуального туризма

Израиль с 1 июля откроется для индивидуального туризма

Министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Коэн заявила, что страна с 1 июля 2021 года решила открыться для индивидуального туризма. Однако попасть в Израиль смогут только туристы с иммунитетом к коронавирусу.

Об этом сообщило newsru.co.il.

Читайте также: Первая страна Евросоюза признала украинские свидетельства о вакцинации

Как отметила министр, решение об открытии индивидуального туризма было согласовано с Министерством здравоохранения и Министерством внутренних дел Израиля. Въезд будет разрешен туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса, или же тем, которые переболели COVID-19.

В то же время глава МВД Израиля Арье Дери заявил, что принял решение разрешить въезд иностранным туристам по упрощенной процедуре из стран с низким уровнем заболеваемости. Список таких стран будет еженедельно обновляться Минздравом.

Новые правила въезда в Израиль будут опубликованы позже. Сейчас в Израиль пропускают организованные группы иностранных туристов.

Кстати, в нашем телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем полезную информацию о путешествиях. Например, с какой кредиткой лучше ехать за границу, или что надо знать о туристическом страховании. Поэтому подписывайтесь и путешествуйте с пользой.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.