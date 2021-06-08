Израиль с 1 июля откроется для индивидуального туризма

Министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Коэн заявила, что страна с 1 июля 2021 года решила открыться для индивидуального туризма. Однако попасть в Израиль смогут только туристы с иммунитетом к коронавирусу.

Об этом сообщило newsru.co.il.

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Как отметила министр, решение об открытии индивидуального туризма было согласовано с Министерством здравоохранения и Министерством внутренних дел Израиля. Въезд будет разрешен туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса, или же тем, которые переболели COVID-19.

В то же время глава МВД Израиля Арье Дери заявил, что принял решение разрешить въезд иностранным туристам по упрощенной процедуре из стран с низким уровнем заболеваемости. Список таких стран будет еженедельно обновляться Минздравом.

Новые правила въезда в Израиль будут опубликованы позже. Сейчас в Израиль пропускают организованные группы иностранных туристов.

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