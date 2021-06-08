Трубы первой нитки «Северного потока – 2» проложены

Компания Nord Stream 2 AG завершила работы по укладке труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2», в течение нескольких месяцев по ней могут пустить газ.
Об этом говорится в сообщении компании.
«Морской участок первой нитки Северного потока 2 механически достроен. Прокладка была завершена 4 июня 2021 г., а 10 июня произошло объединение уложенных со стороны России и Германии морских секций газопровода», — заявили в компании.
С 11 июня будут проходить пусконаладочные работы для подготовки к закачке газа, на это потратят несколько месяцев. Также продолжается работа на второй нитке газопровода.
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