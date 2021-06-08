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Huawei начала вкладываться в собственное производство процессоров

Huawei начала вкладываться в собственное производство процессоров

Дочерняя компания Huawei инвестировала в сферу литографии. Это значит, что компания намерена производить собственные чипы. Вероятно, Huawei делает это, чтобы выжить в условиях санкций США.

Инвестициями занимается подразделение китайского гиганта Hubble Technology Investment. Оно вложило 82 млн юаней в пекинскую RSLaser Opto-Electronics Technology Co. Данная компания специализируется на технологиях, которые используются в литографии. У Hubble Technology Investment же уже есть инвестиции в 28 полупроводниковых компаний.

Аналитики считают, что Huawei принимает такие меры, чтобы снизить воздействие санкций США на свой бизнес.

Напомним, в мае 2019 года министерство торговли США запретило китайской компании использовать американские технологии и оборудование. Из-за давления со стороны властей США Huawei растеряла свою долю на мировом рынке смартфонов.

По материалам internetua.com
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