Huawei начала вкладываться в собственное производство процессоров

Дочерняя компания Huawei инвестировала в сферу литографии. Это значит, что компания намерена производить собственные чипы. Вероятно, Huawei делает это, чтобы выжить в условиях санкций США.

Инвестициями занимается подразделение китайского гиганта Hubble Technology Investment. Оно вложило 82 млн юаней в пекинскую RSLaser Opto-Electronics Technology Co. Данная компания специализируется на технологиях, которые используются в литографии. У Hubble Technology Investment же уже есть инвестиции в 28 полупроводниковых компаний.

Аналитики считают, что Huawei принимает такие меры, чтобы снизить воздействие санкций США на свой бизнес.

Напомним, в мае 2019 года министерство торговли США запретило китайской компании использовать американские технологии и оборудование. Из-за давления со стороны властей США Huawei растеряла свою долю на мировом рынке смартфонов.