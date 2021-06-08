SpaceX обеспечит скоростным спутниковым интернетом Starlink пассажиров коммерческих авиалиний

Команда, занимающаяся в компании SpaceX спутниковой группировкой Starlink, ведёт переговоры с несколькими авиакомпаниями для обеспечения пассажиров беспроводным интернетом во время полёта. Это ожидаемый шаг от бизнеса, намеренного обеспечить доступ к своей спутниковой сети по всему миру.
«Мы ведём переговоры с несколькими авиалиниями. У нас в разработке находится собственный авиационный продукт. На данный момент мы уже провели несколько демонстраций и намерены доработать его для установки на самолёты в ближайшем будущем», — заявил вчера представитель SpaceX Джонатан Хофеллер (Jonathan Hofeller) на мероприятии Connected Aviation Intelligence Summit.
С 2018 года SpaceX запустила около 1800 спутников Starlink из тех 4400, которые должны составить первоначальную группировку для глобального покрытия. В первую очередь это позволит обеспечить быстрым интернетом объекты там, где кабельное соединение отсутствует. В стадии бета-тестирования Starlink обеспечивает скорость загрузки выше 100 Мбит/с и вполне приемлемые задержки ниже 100 мс.
Сеть уже насчитывает десятки тысяч пользователей, заплативших за спутниковую тарелку Starlink и Wi-Fi роутер 499 долларов, а также оплачивающих ежемесячную абонентскую плату в $99.
У компании SpaceX довольно много конкурентов, готовящих собственные группировки низкоорбитальных интернет-спутников. Amazon планирует вывести на орбиту 3000 устройств, а едва не обанкротившаяся в недавнем прошлом OneWeb уже вывела 182 аппарата из планируемых 640. При этом она уже сообщила об использовании её интернета некоторыми авиакомпаниями с середины следующего года или даже раньше.
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