SpaceX обеспечит скоростным спутниковым интернетом Starlink пассажиров коммерческих авиалиний

Команда, занимающаяся в компании SpaceX спутниковой группировкой Starlink, ведёт переговоры с несколькими авиакомпаниями для обеспечения пассажиров беспроводным интернетом во время полёта. Это ожидаемый шаг от бизнеса, намеренного обеспечить доступ к своей спутниковой сети по всему миру.

«Мы ведём переговоры с несколькими авиалиниями. У нас в разработке находится собственный авиационный продукт. На данный момент мы уже провели несколько демонстраций и намерены доработать его для установки на самолёты в ближайшем будущем», — заявил вчера представитель SpaceX Джонатан Хофеллер (Jonathan Hofeller) на мероприятии Connected Aviation Intelligence Summit.

С 2018 года SpaceX запустила около 1800 спутников Starlink из тех 4400, которые должны составить первоначальную группировку для глобального покрытия. В первую очередь это позволит обеспечить быстрым интернетом объекты там, где кабельное соединение отсутствует. В стадии бета-тестирования Starlink обеспечивает скорость загрузки выше 100 Мбит/с и вполне приемлемые задержки ниже 100 мс.

Сеть уже насчитывает десятки тысяч пользователей, заплативших за спутниковую тарелку Starlink и Wi-Fi роутер 499 долларов, а также оплачивающих ежемесячную абонентскую плату в $99.

У компании SpaceX довольно много конкурентов, готовящих собственные группировки низкоорбитальных интернет-спутников. Amazon планирует вывести на орбиту 3000 устройств, а едва не обанкротившаяся в недавнем прошлом OneWeb уже вывела 182 аппарата из планируемых 640. При этом она уже сообщила об использовании её интернета некоторыми авиакомпаниями с середины следующего года или даже раньше.