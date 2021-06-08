На дорогах Китая появится тысяча роботов-курьеров от подразделения Alibaba

Автоматизация управления транспортными средствами представляет интерес не только для сегмента пассажирских перевозок, но и для рынка логистических услуг. Летательные аппараты и наземные автоматические фургоны и грузовики смогут осуществлять оперативную круглосуточную доставку товаров, и это существенным образом изменит рынок.

Как отмечает Reuters, владелец торговой площадки Aliexpress тоже ведёт работу в данном перспективном направлении.

Усилия холдинга Alibaba в сфере автоматизации доставки товаров координируются с дочерней компанией Cainiao, которая специализируется на логистике. Совместными усилиями компании собираются разработать автономные грузовики для доставки товаров.

Уже в следующем году на дорогах Китая появится первая тысяча роботов, используемых для доставки товаров. К сожалению, деталей о грядущих автоматических доставщиках пока нет.

Рынок подобных услуг привлекает не только уже существующих автопроизводителей, но и молодые компании. В США, например, созданием автоматических грузовиков занимается компания TuSimple. Все серьёзные производители грузовой техники интересуются технологиями автопилота.

Уже в ближайшие годы магистральные тягачи смогут объединяться в караваны, во главе которых будет двигаться управляемый человеком грузовик, а все ведомые участники будут следовать за ним автоматически.

Высок интерес и к летательным аппаратам, используемым для доставки грузов — Amazon уже предлагает своим привилегированным подписчикам в отдельных регионах США воспользоваться услугой экспресс-доставки товара при помощи дрона. На пути их распространения пока больше юридических препятствий, чем технических.