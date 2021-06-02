НБУ назвал причины всплеска инфляции в Украине

Потребительская инфляция оказалась выше траектории прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за апрель 2021 года.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка Украины.
Причина. У регулятора отмечают, что это связано прежде всего с высоковолатильными компонентами потребительского набора, в частности существенным подорожанием природного газа и подсолнечного масла.
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Увеличились темпы роста цен на обработанные продовольственные товары (до 11,2% г/г) прежде всего из-за дальнейшего повышения мировых цен на продукты питания. В частности ускорилось подорожание подсолнечного масла и продуктов его переработки (майонезов, маргаринов, спредов).
Повышение стоимости услуг ускорилось (до 8% г/г):
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Вследствие устойчивого потребительского спроса ускорился рост цен на непродовольственные товары* (до 1,4% г/г). Быстрее дорожали фармацевтическая продукция, мебель и бытовая техника, а удешевление одежды, обуви, товаров для личного ухода и компьютерной техники замедлилось.
В Нацбанке также отмечают, что в мае увеличились темпы роста административно регулируемых цен (до 17,3% г/г). Стоимость природного газа для населения стремительно увеличилась из-за повышения мировых цен и низкой базы сравнения. Ускорилось также подорожание транспортных услуг прежде всего из-за увеличения расходов на топливо и оплату труда. В то же время вследствие усиления конкуренции со стороны электронных сигарет (ТИЭНов) замедлилось повышение цен на табачные изделия.
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