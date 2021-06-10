Дарение движимого имущества: нужен ли договор и заверять ли его у нотариуса

Существуют случаи, когда гражданам необходимо зафиксировать дарение движимого имущества (например, определенную сумму денег безвозмездно передать фирме или предприятию).
Нужно ли такой договор заверять у нотариуса – рассказали в Северо-Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции (г. Сумы).
“Такой договор должен быть в письменной форме. Однако, если будет заключаться договор дарения валютных ценностей на сумму, которая превышает пятидесятикратный размер необлагаемого минимума доходов граждан, то такая сделка совершается в письменной форме и подлежит нотариальному заверению”, – говорят в Минюсте.
Однако, согласно гражданскому законодательству, по требованию физического или юридического лица любая сделка с его участием может быть нотариально заверена.
Стоит отметить, что устно могут совершаться сделки, которые полностью выполняются сторонами в момент их совершения, за исключением сделок, подлежащих нотариальному заверению и (или) государственной регистрации, а также сделок, для которых несоблюдение письменной формы влечет их недействительность.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Студентам без опыта готовы платить более 13 тысяч гривен (инфографика)Вчера, 11:08 - 13858 9
Где дешевле жить: в Украине или Болгарии – инфографикаВчера, 14:14 - 4252 9
Китайская компания выпустила «робособаку» в 27 раз дешевле, чем у Boston Dynamics (видео)Позавчера, 22:03 - 1199 9
В Украине стремительно дорожает недвижимостьВчера, 15:04 - 10424 7
Армения согласилась отказаться от «коньяка» за €3 млн компенсации от ЕСПозавчера, 18:32 - 1048 5
ПФУ в будущем потеряет смысл из-за огромного дефицита, – экспертВчера, 20:44 - 7985 1
Стоимость обучения на контракте в Украине: вузы обновили цены в 2021 году5 ч. назад - 1582
YouTube для Android TV получил новую функцию14 ч. назад - 1424
Renault показала электрический кроссовер MeganEВчера, 23:37 - 1208
Цены на аренду квартир летом существенно вырастут из-за ослабления карантинаВчера, 17:26 - 940
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 355
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 620
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 382
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 1253
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 1082