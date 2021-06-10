Дарение движимого имущества: нужен ли договор и заверять ли его у нотариуса

Существуют случаи, когда гражданам необходимо зафиксировать дарение движимого имущества (например, определенную сумму денег безвозмездно передать фирме или предприятию).

Нужно ли такой договор заверять у нотариуса – рассказали в Северо-Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции (г. Сумы).

“Такой договор должен быть в письменной форме. Однако, если будет заключаться договор дарения валютных ценностей на сумму, которая превышает пятидесятикратный размер необлагаемого минимума доходов граждан, то такая сделка совершается в письменной форме и подлежит нотариальному заверению”, – говорят в Минюсте.

Однако, согласно гражданскому законодательству, по требованию физического или юридического лица любая сделка с его участием может быть нотариально заверена.

Стоит отметить, что устно могут совершаться сделки, которые полностью выполняются сторонами в момент их совершения, за исключением сделок, подлежащих нотариальному заверению и (или) государственной регистрации, а также сделок, для которых несоблюдение письменной формы влечет их недействительность.

Справка Finance.ua:

При дарении значительной суммы денег, квартиры, дома, земельного участка или иных ценностей гражданам необходимо подумать о правовом аспекте договоренностей. Одним из способов приобретения права собственности является заключение договора дарения.

К полномочиям нотариуса относится совершение нотариальных действий, государственная регистрация и проставление апостиля.

Случаются такие ситуации, когда лицо не знает о том, что на него составлено завещание, особенно этот вопрос является актуальным для лиц, которые не являются родственниками завещателя.

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