Volvo отзывает более 85 тыс. авто из-за серьезной неисправности

Volvo отзывает в США 85 550 автомобилей из-за проблем с предохранителем топливного насоса.
Об этом сообщает сайт CNET.
Национальная администрация безопасности дорожного движения страны (NHTSA) заявила, что в машинах марки эта деталь может перегореть и сломаться. Это, в свою очередь, может привести к остановке авто.
В то же время у Volvo нет сообщений о том, что эта проблема привела к каким-то авариям или травмам. Однако шведская компания все равно отзовет автомобили 2019 и 2020 модельных годов. Среди них седаны S60 и S90, универсалы V60 и V90 (а также их варианты Cross Country) и внедорожники XC60 и XC90.
Отзовут не только бензиновые модели, но и гибридные, хоть они и смогут безопасно остановиться или продолжить движение, пока хватит аккумулятора.
Решение проблемы с предохранителем топливного насоса является достаточно простым и дилеры марки бесплатно заменят эту деталь.
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