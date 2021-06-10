В 2021 году расходы на «интернет вещей» в Европе превысят $200 млрд

В 2021 году расходы на технологии Интернета вещей (Internet of Things, IoT) в Европе достигнут $202 млрд и продолжат расти двузначными темпами вплоть до 2025 года.

Такой прогноз дают аналитики IDC, передает DailyComm.

Специалисты отмечают, что несмотря на глобальные последствия пандемии COVID-19, рынок IoT-технологий демонстрирует положительную динамику, хотя и не столь выраженную, как раньше.

Ожидается, что восходящая тенденция сохранится в 2021 году и далее в связи с тем, что бизнес-активность и проекты начнут нормализоваться, а сотрудники будут возвращаться к обычному режиму работы в офисах.

В 2021 году по-прежнему значительная часть затрат на европейском рынке IoT-технологий придется на оборудование, а второе место займут сервисы. Самые высокие темпы роста выручки ожидаются в сегменте программного обеспечения, включающем IoT-приложения.

Самой быстрорастущей отраслью с точки зрения расходов на IoT будет здравоохранение, считают специалисты.

Комментируя прогноз, аналитик IDC Александра Ротару отметила, что хотя пандемия COVID-19 и изменила инвестиционные планы многих европейских предприятий, рынок Интернета вещей остался привлекательным для многих отраслей, таких как здравоохранение и розничная торговля.

Между тем, мировым лидером по расходам на IoT в ближайшие годы должен стать Китай. По оценкам IDC, в 2024 году на КНР придется 26,7% оборота на мировом рынке Интернета вещей.

Следом расположатся США (23,8%) и Западная Европа (23,5%). Ожидается, что в 2024 году расходы КНР на IoT-решения достигнут $300 млрд долларов, а среднегодовые темпы роста этого рынка составят около 13%.