Сенат США одобрил законопроект об инвестициях $52 млрд в производство полупроводников

Сенат США одобрил законопроект об инвестициях в науку и технику, призванный укрепить позиции страны в конкурентной борьбе с Китаем. Миллиарды долларов будут направлены на поддержку американских производителей полупроводников, а также на развитие научно-технического сектора в регионах, которые отстают по этому показателю от Кремниевой долины.

Об этом пишет The Verge.

Пакет документов получил редкое согласие обеих партий, готовых забыть о разногласиях перед лицом более серьезной угрозы экономического противостояния с КНР.

Основу законопроекта составляют срочные ассигнования в размере $250 млрд для научно-технического сектора, которые будут поступать Министерству торговли США в течение пяти лет для дальнейшего распределения по уже одобренным Конгрессом программам и инициативам.

Часть суммы – $52 млрд – пойдет на разработку и производство полупроводников.

Сторонники законопроекта называют его крупнейшей инвестицией в научные исследования Соединенных Штатов за последние десятки лет.

Законопроект, названный актом об инновациях и конкуренции США (USICA), был предложен лидером большинства в Сенате Чаком Шумером, рассказывает The Verge. Его предложение стало одним из первых крупных двухпартийных законопроектов с начала правления президента Джо Байдена. Однако в течение нескольких последних месяцев обсуждение проекта погрязло в политической мишуре и разногласиях.

Сначала он предлагал направить $100 млрд на финансирование новых научных проектов при Национальном научном фонде, которые должны были пойти на создание новых научно-технических центров и стимулирования технологических компаний строить офисы за пределами Кремниевой долины.

В нынешней форме USICA предусматривает выделить $52 млрд на производство полупроводников, а также на 30% повысить финансирование Национального научного фонда и направить $29 млрд руководству новыми научными проектами на прикладные программы.

«Победитель в гонке технологий будущего станет глобальным экономическим лидером, – заявил в твите сенатор Шумер. – Мы должны вкладывать в науку, разработку, производство и инновации».

Еще $10 млрд пойдет на модернизацию городов и регионов в «Техноцентр», выполняющих научно-исследовательскую работу для передовых индустрий. Эти средства получит Министерство торговли, а городские администрации смогут подать прошение на выделение средств из этого фонда.

Президент Байден поддержал решение законодателей: «Пока другие страны продолжают инвестировать в собственные исследования и разработки, мы не можем рисковать отстать от них. Америка должна сохранить свое положение самой инновационной и продуктивной страны на Земле».

Законопроект направлен для утверждения в Палату представителей Конгресса США.