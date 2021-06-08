Мировые расходы на импорт продовольствия возрастут на 12% до рекордного уровня в этом году — FAO

Ожидается, что в 2021 году глобальные расходы на импорт пищевых продуктов возрастут на 12% до рекордного уровня из-за резкого роста цен на сырьевые товары и устойчивого спроса во время кризиса COVID-19.
Об этом заявило продовольственное агентство ООН, передает Reuters.
Согласно прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в текущем году расходы на импорт продовольствия в мире, включая расходы на доставку, составят $1,715 трлн по сравнению с $1,530 трлн в 2020 году.
Рост торговли сельскохозяйственной продукцией во время пандемии показал неэластичный характер потребления пищевых продуктов и стойкость международных рынков, но рост цен с конца 2020 года повысила риски для бедных и зависимых от импорта стран, говорится в сообщении регулятора.
Ежемесячный индекс цен на пищевые продукты FAO в мае достиг 10-летнего максимума, отражая резкий рост цен на зерновые, растительные масла и сахар.
Отдельный индекс стоимости импорта продовольствия, включая стоимость фрахта, который также резко вырос, достиг рекордного уровня в марте этого года, превзойдя уровни, которые наблюдались во время предыдущих скачков цен на продовольствие в 2006-2008 и 2010-2012 годах.
Значительный рост объемов импорта основных пищевых продуктов в прошлом году уже привел к росту мировых расходов на импорт на 3% до рекордного уровня.
Исключение составили напитки и рыбные продукты, которые более чувствительны к экономическим условиям и спрос на которые сдерживался трудностями в цепочке поставок, сообщила FAO.
Импорт Китая был движущей силой сельскохозяйственного спроса и цен в прошлом году, частично отражая усилия Пекина по восстановлению свиноводства после вспышки болезни.
Ожидается, что импорт китайской кукурузы в будущем сезоне 2021/22 года вырастет до 24 млн тонн, в результате чего Китай останется ведущим мировым импортером.
Ожидается, что восстановление производства свинины в Китае приведет к сокращению мировой торговли, компенсируя рост потоков говядины и птицы, что оставит общую торговлю мясом стабильной в этом году, заявили в FAO.
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