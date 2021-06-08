Украинцам по больничным задолжали около 3 миллиардов

Задолженность по выплате больничных на данный момент составляет около 3 миллиардов гривен.

Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра социальной политики Евгений Котик.

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Говоря об объеме задолженности по листам временной нетрудоспособности, чиновник отметил: «На сегодня это около 3 млрд грн».

По его словам, правительство приняло решение о выделении средств для Фонда соцстрахования, и после проведения всех необходимых бюджетных процедур они будут перечислены на погашение задолженности.

Котик заметил, что такая задолженность связана со вспышкой заболеваемости COVID-19, когда в конце 2020 года вдвое увеличилось количество листов временной нетрудоспособности и продолжительность пребывания на больничном.

По его убеждению, запуск электронного больничного позволит ускорить выплату.

Напомним, с 10 июня в Украине запущен электронный лист временной нетрудоспособности. До 1 сентября продлится переходный период, когда медучреждения смогут как формировать больничный в электронной системе, так и закрывать ранее выданные временные листы нетрудоспособности в бумажной форме.

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