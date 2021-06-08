0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 46 0

Украинцам по больничным задолжали около 3 миллиардов

Украинцам по больничным задолжали около 3 миллиардов

Задолженность по выплате больничных на данный момент составляет около 3 миллиардов гривен.

Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра социальной политики Евгений Котик.

Читайте также: ФССУ начинает производить оплату е-больничных

Говоря об объеме задолженности по листам временной нетрудоспособности, чиновник отметил: «На сегодня это около 3 млрд грн».

По его словам, правительство приняло решение о выделении средств для Фонда соцстрахования, и после проведения всех необходимых бюджетных процедур они будут перечислены на погашение задолженности.

Котик заметил, что такая задолженность связана со вспышкой заболеваемости COVID-19, когда в конце 2020 года вдвое увеличилось количество листов временной нетрудоспособности и продолжительность пребывания на больничном.

По его убеждению, запуск электронного больничного позволит ускорить выплату.

Напомним, с 10 июня в Украине запущен электронный лист временной нетрудоспособности. До 1 сентября продлится переходный период, когда медучреждения смогут как формировать больничный в электронной системе, так и закрывать ранее выданные временные листы нетрудоспособности в бумажной форме.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.