Украинцам по больничным задолжали около 3 миллиардов

Задолженность по выплате больничных на данный момент составляет около 3 миллиардов гривен.
Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра социальной политики Евгений Котик.
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Говоря об объеме задолженности по листам временной нетрудоспособности, чиновник отметил: «На сегодня это около 3 млрд грн».
По его словам, правительство приняло решение о выделении средств для Фонда соцстрахования, и после проведения всех необходимых бюджетных процедур они будут перечислены на погашение задолженности.
Котик заметил, что такая задолженность связана со вспышкой заболеваемости COVID-19, когда в конце 2020 года вдвое увеличилось количество листов временной нетрудоспособности и продолжительность пребывания на больничном.
По его убеждению, запуск электронного больничного позволит ускорить выплату.
Напомним, с 10 июня в Украине запущен электронный лист временной нетрудоспособности. До 1 сентября продлится переходный период, когда медучреждения смогут как формировать больничный в электронной системе, так и закрывать ранее выданные временные листы нетрудоспособности в бумажной форме.
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