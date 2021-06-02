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Шмыгаль пригрозил Газпрому новым арбитражем в случае отказа от транзита

Шмыгаль пригрозил Газпрому новым арбитражем в случае отказа от транзита

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина подаст новый иск в Стокгольмский арбитраж, если РФ остановит транзит газа вопреки условиям контракта.

Об этом премьер заявил в интервью изданию РБК-Украина.

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Премьер напомнил, что по условиям действующего транзитного договора Россия обязана транспортировать газ через Украину до 2024 года.

По условиям соглашения, россияне обязаны прокачивать через Украину не менее 40 млрд кубометров газа ежегодно. Платежи за транзит обязательны, даже если газ физически транспортируется украинской ГТС.

Шмыгаль отметил, что в случае нарушения условий контракта «мы снова пойдем в арбитраж и снова будем побеждать».

По данным источников издания в НАК Нафтогаз Украины, сумма исковых требований может составить $7,2 млрд. Также украинская компания сможет вернуться к отозванным ранее претензиям в $12,2 млрд.

Ранее о возможности нового арбитража против РФ заявлял глава НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко. По его словам Нафтогаз Украины начал документирование злоупотреблений российским Газпромом доминирующим положением на газовом рынке.

По материалам РБК-Украина
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