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Производители продуктов питания за последний год подняли цены на 30%

Производители продуктов питания за последний год подняли цены на 30%

Оптовые цены производителей промышленной продукции в мае 2021 года по сравнению с маем прошлого года выросли на 33,1%. Цены в пределах Украины выросли на 25,4%, за пределы Украины – на 65,9%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 30,1%, в том числе в пределах Украины – на 21,0%, за пределы Украины – на 61,7%.

Больше всего выросли цены в производстве сахара – на 61,6%, в том числе внутри Украины – на 68,0%.


Таблица: Госстат

Напомним, среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в мае 2021 года составило 127,1 пункта. Это на 4,8% выше показателя за апрель и на 39,7% выше показателя за тот же период прошлого года.

По материалам РБК-Украина
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