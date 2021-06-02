На Киевщине увеличили перечень дорог, которые обновят по программе «Большая стройка»

На Киевщине увеличили до 48-ми количество дорог, которые до конца 2021 года планируют обновить в рамках программы Президента «Большая стройка».

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

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«В рамках «Большой стройки» мы фактически «сшиваем» область: соединяем села, общины, районы. В целом планируем проложить на Киевщине до конца года 77,7 км нового асфальтного покрытия. Параллельно также ведутся работы и над улучшением дорожного покрытия на трассах международных значений, которые проходят через Киевщину», – рассказал глава Киевской ОГА Василий Володин.

Сейчас область заключила 38 договоров с подрядными организациями. На 35-ти объектах уже начались строительно-монтажные работы.

По девяти проектам объявлены тендерные процедуры. Еще по одному ожидается экспертный отчет.

На Киевщине с начала года уже успели обновить четыре объекта дорожной инфраструктуры. Речь идет о текущем среднем ремонте дороги Глубокое-Городище, о капитальных ремонтах улиц Песчаная и Шевченко в селе Трушки, а также капитальном ремонте части улицы Заречная в селе Поправка.

Напомним, на Киевщине по программе «Большая стройка» в течение 2021 года планируют отремонтировать 9 мостов.