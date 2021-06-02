На Киевщине увеличили перечень дорог, которые обновят по программе «Большая стройка»

На Киевщине увеличили до 48-ми количество дорог, которые до конца 2021 года планируют обновить в рамках программы Президента «Большая стройка».
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
Читайте также: Со стартом «Большой стройки» экономия на дорожных тендерах увеличилась до 8%
«В рамках «Большой стройки» мы фактически «сшиваем» область: соединяем села, общины, районы. В целом планируем проложить на Киевщине до конца года 77,7 км нового асфальтного покрытия. Параллельно также ведутся работы и над улучшением дорожного покрытия на трассах международных значений, которые проходят через Киевщину», – рассказал глава Киевской ОГА Василий Володин.
Сейчас область заключила 38 договоров с подрядными организациями. На 35-ти объектах уже начались строительно-монтажные работы.
По девяти проектам объявлены тендерные процедуры. Еще по одному ожидается экспертный отчет.
На Киевщине с начала года уже успели обновить четыре объекта дорожной инфраструктуры. Речь идет о текущем среднем ремонте дороги Глубокое-Городище, о капитальных ремонтах улиц Песчаная и Шевченко в селе Трушки, а также капитальном ремонте части улицы Заречная в селе Поправка.
Напомним, на Киевщине по программе «Большая стройка» в течение 2021 года планируют отремонтировать 9 мостов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У государства нет денег на новую окружную Киева: как будут строить дорогуВчера, 11:13 - 3289 9
Кабмин одобрил выделение $6 миллионов на погашение чужого долга перед МВФВчера, 21:00 - 2149 7
Защита персональных данных: какие изменения ждут украинцевВчера, 17:00 - 1243 5
Bitcoin подорожал на 10% на фоне его официального признания в Сальвадоре2 ч. назад - 212 3
СБУ разоблачила «добытчиков» криптовалюты, которые подсоединились к электроподстанцииВчера, 14:15 - 913 3
Кабмин одобрил выделение $6 миллионов на погашение чужого долга перед МВФВчера, 21:00 - 2149 7
Комитет Рады поддержал увеличение суммы гарантирования до 600 тысяч и присоединение Ощадбанка к ФондуВчера, 20:00 - 1783
«Нафтогаз» готовит новый иск против «Газпрома»Вчера, 17:17 - 1303
Защита персональных данных: какие изменения ждут украинцевВчера, 17:00 - 1243 5
Госгеокадастр упростил решение споров по земельным границамВчера, 21:32 - 1102
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд2 ч. назад - 70
Apple представила iOS 15 с новыми функциямиПозавчера, 16:10 - 236
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 1081
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 943
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 1086