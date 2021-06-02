Байден и Джонсон подпишут новую «Атлантическую хартию», которая охватывает торговлю, технологии и туризм

США и Великобритания обязались согласовать новую «Атлантическую хартию», которая укрепит торговые, туристические и технические связи между двумя странами.

Как сообщает CNBC, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Джо Байден встретятся перед саммитом Группы семи (G-7), который начнется в пятницу в Корнуолле.

Перед саммитом лидеры должны согласовать новую хартию, основанную на политическом заявлении, сделанном премьер-министром Уинстоном Черчиллем и президентом Франклином Д. Рузвельтом в 1941 году, в котором изложены их цели для послевоенного мира.

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Первоначальная “Атлантическая хартия” включала соглашения о продвижении демократии и свободной торговли. В заявлении, опубликованном поздно вечером в среду, правительство Великобритании заявило, что Хартия 1941 была «одним из самых больших достижений в отношениях Великобритании и США», которая «сделала больше, чем любое другое соглашение, чтобы сформировать мировой порядок, что непосредственно привело к созданию ООН и НАТО».

Что это даст? Ожидается, что соглашения в рамках новой хартии будут включать обязательства по возобновлению поездок между Великобританией и США, развитию торговли и «знаковый» технологический пакт, призванный облегчить сотрудничество между британскими и американскими технологическими фирмами.

Он также будет решать более свежие проблемы, такие как борьба с угрозой кибератак, изменения климата и защита биоразнообразия, а также усилия по прекращению пандемии коронавируса и восстановление после нее.

Кроме того, Байден и Джонсон будут искать способы улучшить экономические отношения между странами, в том числе путем разрешения спора о самолетах», заявила Великобритания, вновь выразив надежду на прекращение древней таможенной войны между США и Европой.