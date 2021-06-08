Оптимальная площадь квартиры: сколько «квадратов» нужно семье

Параметры квартиры – один из важнейших факторов, влияющих на выбор жилья: в слишком маленьком жилище будет тесно, а за большее придется платить больше за коммуналку. Так что в этом вопросе нужно выбирать оптимальный вариант, чтобы было достаточно пространства и не переплачивать за «лишние» метры.
Об этом говорится на портале flombu.com.
Площадь квартиры делится на общую и жилую:
Норма жилой площади. В Украине законодательно установлены размеры жилья для одного человека. Также урегулирован этот вопрос для детей. Согласно нормам, зафиксированным в Жилищном кодексе, на одного члена семьи должно приходиться 13,65 кв. м общей площади. А жилой – минимум 9 кв. м.
Кстати, о недвижимости и стоимости «квадратов» жилья мы часто пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости! 🤫
Если в семье растут двое детей одного пола, они могут жить в общей комнате размером не менее 20 «квадратов». Если же дети разного пола, для них законодательно утверждено проживание в разных комнатах. Площадь каждой из детских комнат не должна быть меньше 15 кв. м.
Читайте также: Стоимость квартир на вторичке Киева
Скажем, если семья состоит из 4 человек (отец, мать, двое детей), норма общей площади для семьи, согласно установленным нормам, – 55 кв. м. Норма жилой площади для среднестатистической семьи – 36 кв. м.
Такие нормы зафиксированы законодательно, то есть теоретически. Практически они считаются маловатыми и даже противоречивыми.
Оптимальная площадь жилых комнат:
Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Компанию WOG Ритейл признали банкротомВчера, 14:29 - 13112 8
Прожиточный минимум повысят в 2,5 раза: как это повлияет на пенсии, зарплаты и штрафыПозавчера, 20:03 - 63206 7
Киевсовет поддержал застройку Минского массива - построят 19 новых многоэтажекВчера, 12:46 - 923 4
Украина начала импорт газа для закачки в подземные хранилищаВчера, 14:14 - 323 2
Трубы первой нитки «Северного потока – 2» проложеныВчера, 10:03 - 470 2
Компанию WOG Ритейл признали банкротомВчера, 14:29 - 13112 8
Возможно ли получить отпуск без сохранения зарплаты несколько раз в годВчера, 09:02 - 3217
Кличко показал видео, как строят Подольско-Воскресенский мостовой переход (видео)Вчера, 10:15 - 2450 1
Условия расторжения договора аренды землиВчера, 13:00 - 1622 1
Как изменились вклады населения в банкахВчера, 14:02 - 1126
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)Вчера, 12:10 - 209
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекордПозавчера, 12:10 - 511
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 336
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 1202
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 1039