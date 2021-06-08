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Оптимальная площадь квартиры: сколько «квадратов» нужно семье

Оптимальная площадь квартиры: сколько «квадратов» нужно семье

Параметры квартиры – один из важнейших факторов, влияющих на выбор жилья: в слишком маленьком жилище будет тесно, а за большее придется платить больше за коммуналку. Так что в этом вопросе нужно выбирать оптимальный вариант, чтобы было достаточно пространства и не переплачивать за «лишние» метры.

Об этом говорится на портале flombu.com.

Площадь квартиры делится на общую и жилую:

  • общая площадь квартиры – это все комнаты и дополнительные помещения, которые относятся к жилищу, то есть кладовки, балконы, лоджии, террасы, веранды и т.п.;
  • жилая площадь квартиры – это сугубо жилые комнаты. Кухня, коридор и санузел сюда не входят.

Норма жилой площади. В Украине законодательно установлены размеры жилья для одного человека. Также урегулирован этот вопрос для детей. Согласно нормам, зафиксированным в Жилищном кодексе, на одного члена семьи должно приходиться 13,65 кв. м общей площади. А жилой – минимум 9 кв. м.

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Если в семье растут двое детей одного пола, они могут жить в общей комнате размером не менее 20 «квадратов». Если же дети разного пола, для них законодательно утверждено проживание в разных комнатах. Площадь каждой из детских комнат не должна быть меньше 15 кв. м.

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Скажем, если семья состоит из 4 человек (отец, мать, двое детей), норма общей площади для семьи, согласно установленным нормам, – 55 кв. м. Норма жилой площади для среднестатистической семьи – 36 кв. м.

Такие нормы зафиксированы законодательно, то есть теоретически. Практически они считаются маловатыми и даже противоречивыми.

Оптимальная площадь жилых комнат:

  • спальня – 15 м2;
  • гостиная – 20 м2;
  • детская комната – 15 м2, если в ней будет проживать один ребенок, или 20 м2, если будут жить двое детей;
  • кухня и туалет – да, они не относятся к жилой площади квартиры. Однако их размер очень важен для комфорта семьи. Для стандартной планировки кухни нормальной площадью является 12 м2. Согласно государственным строительным нормам Украины, минимальная площадь санузла, где обустроены ванная и туалет, – 3,8 м2. А площадь ванной комнаты, где еще есть рукомойник и стиральная машинка, может составлять 6 м2.

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По материалам Finance.UA
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