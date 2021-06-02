Британский регулятор планирует начать антимонопольное расследование против Amazon

Управление по конкуренции и рынкам (СМА) Великобритании рассматривает возможность вслед за ЕС начать антимонопольное расследование в отношении американской компании Amazon за злоупотребление доминирующим положением на рынке электронной розничной торговли.

Об этом сообщает в четверг газета Financial Times.

CMA уже несколько месяцев анализирует бизнес Amazon, уделяя особое внимание тому, как компания использует данные, которые собирает на своей платформе. Расследование может быть сосредоточено на том, отдает ли компания предпочтение продавцам, которые также используют ее услуги логистики и доставки, заявили изданию информированные источники.

По их данным, в центре внимания британского расследования, вероятно, будут те же аспекты, на которых сконцентрированы представители Еврокомиссии (ЕК).

В настоящее время ЕК ведет сразу два антимонопольных расследования в отношении Amazon.

В рамках одного из них изучаются бизнес-практики компании, направленные на предоставление большей видимости на платформе и других незаконных преференций собственных предложений компании в сравнении с независимыми продавцами, которые используют ее электронную инфраструктуру, системы логистики и доставки. Правила использования сервисов Amazon, по мнению ЕК, сознательно и намеренно ограничивают права независимых продавцов на его платформе.

Еще одно расследование, начатое в ноябре 2020 года, касается, по сообщению Еврокомиссии, незаконного использования Amazon всей информации, которую он получает о сделках других компаний на своей платформе для точного маркетирования собственной продукции.