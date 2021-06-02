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Компания JBS заплатила хакерам-вымогателям $11 миллионов — WSJ

Компания JBS заплатила хакерам-вымогателям $11 миллионов — WSJ

Мировой производитель мясной продукции, компания JBS, которая подверглась хакерской атаке на прошлой неделе и была вынуждена приостановить свои производственные мощности, заплатила вымогателям $11 миллионов.

Об этом сообщил в интервью The Wall Street Journal, исполнительный директор американского подразделения компании Андре Ногейра.

«Компания JBS USA Holdings Inc. выплатила $11 миллионов выкупа киберпреступникам, которые на прошлой неделе временно вывели из строя заводы, обеспечивающие примерно пятую часть поставок мяса в стране», – цитирует издание руководителя компании.

Выплата производилась в Bitcoin и, по словам главного менеджера, была сделана, чтобы защитить от дальнейших разрушений системы производства и ограничить потенциальное влияние на систему дистрибуции.

«Было очень больно платить преступникам, но мы поступили верно по отношению к нашим клиентам», – отметил Ногейра.

JBS – один из крупнейших в мире производителей говядины, птицы и свинины от Австралии до Южной Америки и Европы. Атака на JBS была проведена с использованием программ-вымогателей.

Напомним, в мае подобная атака произошла на американского оператора трубопровода Colonial Pipeline, который оплатил вымогателей около $4,4 миллиона, чтобы восстановить контроль над своими операциями и возобновить поставки услуг.

По материалам УКРИНФОРМ
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