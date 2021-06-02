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«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд

«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд

Кембриджская исследовательская лаборатория Toshiba Europe объявила о новом рекорде дальности условно непрерывной квантовой связи по оптическим волокнам. Длина линии превысила 600 км.

Об этом сообщает Eurek Alert.

Как отмечается, этот прорыв поможет объединить квантовые компьютеры по всему миру для решения глобальных задач.

Термин «квантовый интернет» описывает глобальную сеть квантовых компьютеров, соединенных между собой каналами квантовой связи на большие расстояния. Ожидается, что это даст скоростное решение сложных задач оптимизации в облаке, более точную глобальную систему хронометража и высокозащищенную связь по всему миру.

Одна из самых сложных технологических проблем при создании квантового интернета — это проблема передачи квантовых битов по длинным оптическим волокнам. Небольшие изменения условий окружающей среды, такие как колебания температуры, заставляют волокна расширяться и сжиматься, искажая квантовую информацию.

В ходе своего эксперимента Toshiba продемонстрировала новую технику «двухдиапазонной» стабилизации. Она посылает два опорных оптических сигнала на разных длинах волн для минимизации фазовых флуктуаций (случайных отклонений от любой величины). Первая длина волны используется для подавления флуктуаций, которые быстро меняются, в то время как вторая длина волны используется для точной настройки фазы.

После внедрения этих новых методов Toshiba обнаружила, что можно поддерживать постоянную оптическую фазу квантового сигнала с точностью до десятков нанометров даже после прохождения через 100 км волокна.

По материалам УКРИНФОРМ
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