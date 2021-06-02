Представлен новый BMW 4-Series Gran Coupe (фото)

Гамма BMW 4-й серии текущего поколения пополнилась новой модификацией. В дополнение к купе и кабриолету покупателям предложен пятидверный лифтбек под фирменным названием Gran Coupe. Примечательно, что новинка приходит на смену сразу двум моделям — версии Gran Coupe предыдущего поколения и модификации Gran Turismo в линейке «младшей» 3-й серии.
По сравнению с аналогичной машиной предыдущей генерации новинка стала крупнее. Причем значительно: длина выросла на 143 мм (до 4783 мм), ширина — на 27 мм (до 1852 мм), а высота — на 53 мм (до 1442 мм). Также увеличена колесная база — до 2856 мм (плюс 46 мм).
Фото: focus.ua
Среди особенностей дизайна стоит отметить безрамочные двери, как у электрокара BMW i4, решетку радиатора с большими вертикальными «ноздрями», как у всей 4-й серии. В базовом оснащении — светодиодная головная оптика, а за доплату предлагаются лазерные фары BMW Laserlight.
Также среди опций есть проекционный дисплей, цифровая панель приборов (в «базе» — аналоговые шкалы), беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, аудиосистема Harman/Kardon Surround Sound и многое другое. На выбор предложены колеса диаметром от 17 до 20 дюймов.
Салон одинаков с купе 4-й серии, но по умолчанию имеет спортивные сиденья и дополнительный декор (кожаный М-руль, алюминиевая отделка). Базовый вариант медиасистемы имеет экран с диагональю 8,8 дюйма, а за доплату — размер центрального тачскрина вырастает до 10,25 дюйма.
Фото: focus.ua
Новинка построена на модульной платформе CLAR. Развесовка по осям — 50:50, а коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,26 (у машины предыдущего поколения — 0,29). Объем багажника — 470 литров, что на 10 литров меньше, чем ранее. Со сложенными задними сиденьями полезный объем вырастает до 1290 литров.
В гамме моторов — три бензиновых и один дизельный двигатель. Все — с турбонаддувом. Бензиновые версии обладают следующими характеристиками: «четверки» 420i (184 л.с., 300 Нм) и 430i (245 л.с., 400 Нм) плюс «шестерка» M440i xDrive (374 л.с. и 500 Нм). У последней версии — полный привод.
Фото: focus.ua
Дизельный BMW 420d Gran Coupe обладает отдачей 190 л.с. и 400 Нм и может быть как с задним, так и с полным приводом. Трансмиссия у всех моторов — восьмиступенчатый «автомат». Версии 420d и M440i дополнительно оснащены 48-вольтовым стартер-генератором, который при мощности 11 л.с. помогает на разгоне.
Выпуск нового Gran Coupe наладят на головном заводе BMW в Мюнхене, а старт продаж намечен на ноябрь текущего года.
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