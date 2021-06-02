Связь 6G не за горами: разработкой займутся Япония и Финляндия

Инженеры из Японии и Финляндии заявили о старте совместных работ над созданием технологии сотовой связи следующего, шестого, поколения. Они планируют ввести новые стандарты для современной смарт-техники.
Об этом сообщает издание nikkei.com.
В исследованиях примут участие эксперты из японской группы Beyond 5G Promotion Consortium и финской группы Finnish group 6G Flagship. Также будет привлечена и компания Nokia. Обе стороны планируют торжественно заявить о начале сотрудничества в ходе мероприятия Global Digital Summit 2021, организаторами которого выступили журнал Nikkei и Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии.
Журналисты отмечают, что сотрудничество стало возможным благодаря соглашению между Японией и США в области технологий сотовой связи, которое было заключено весной 2021 года и оценивается в 4,5 млрд долларов США. С тех пор было принято решение расширить рамки сотрудничества и привлечь европейских инженеров. Эксперты рынка полагают, что созданные стандарты связи послужат своего рода конкурентным предложением для компаний-разработчиков электроники, потому что сегодня основным трендсеттером в этом направлении выступает Китай, и вся техника делается под его стандарты.
В Beyond 5G Promotion Consortium сообщили, что 6G будет доступна для коммерческой эксплуатации не ранее 2030 года. Первыми сетью воспользуются такие организации, как Токийский университет, телекоммуникационные компании вроде Nippon Telegraph & Telephone, NTT Docomo, KDDI, SoftBank Corp. и Rakuten Mobile, финский Университет Оулу, американские корпорации Cisco и Intel.
Японская сторона надеется получить минимум 10% от всех патентов, касающихся 6G-технологий, и 30% от всех патентов на оборудование и программное обеспечение для 6G.
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