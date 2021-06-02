Анатолий Шкрибляк: Мы инвестируем миллионы евро в новые проекты

В конце мая девелоперская компания Budhouse Group открыла в Харькове один из самых масштабных торговых центров Украины – ТРЦ Nikolsky. Всего в торговом центре нового поколения расположено 150 магазинов, рестораны, кинотеатр, боулинг, спортивный клуб. Общая сумма инвестиций в проект составила 110 млн евро, из которых 53,6 млн евро — кредит польского государственного банка BGK.
Фото: ТРЦ Nikolsky – торговый центр нового поколения
“Наша компания реализовала ряд удачных проектов с привлечением иностранного банковского кредитования. Например, ранее мы, совместно с нашими партнерами Multi (Нидерланды), привлекли 52,1 млн евро синдицированного кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и австрийского Unicreditbank для Forum Lviv”, – рассказывает Анатолий Шкрибляк, основатель и акционер компании Budhouse Group.
Фото: Анатолий Шкрибляк, основатель и акционер компании Budhouse Group
В ближайшее время девелопер намерен также инвестировать 300 млн. евро на новые проекты: торговые центры в Одессе, Запорожье и Киеве.
“Мы много лет успешно работаем с международными финансовыми партнерами и привлекаем кредитное финансирование. Благодаря безукоризненной репутации Budhouse Group, с нами готовы работать иностранные банки. Для нас же крайне важен европейский этикет с банковскими учреждениями”, – говорит Анатолий Шкрибляк.
Фото: ТРЦ Nikolsky – торговый центр нового поколения
Сейчас девелоперская компания активно заканчивает строительство жилого комплекса премиум-класса Linden Luxury Residences. Ввод в эксплуатация запланирован на 2021 год. Кроме того, уже в этом году Budhouse Group намерена приступить к строительству торгово-развлекательного центра Yessa в Одессе. Также компания построит ТРЦ Khortitsa Mall в Запорожье. Стоимость проекта составит более 80 млн евро. Срок реализации этого проекта – 2,5 года.
“После открытия ТРЦ в Запорожье мы приступим к строительству торгового центра на пр. Победы в Киеве. Сумма инвестиций составит около 220 млн евро. Этот проект мы также намерены реализовать с международными финансовыми партнерами”, — уточнил Анатолий Шкрибляк.
Фото: ТРЦ Nikolsky – торговый центр нового поколения
Budhouse Group — это одна из крупнейших девелоперских компаний Украины, которая управляет четырьмя торговыми центрами — ТРЦ Fabrika (Херсон), ТРЦ Lubava (Черкассы) и ТРЦ Forum (Львов), ТРЦ Nikolsky (Харьков), а также гостиницей Khortitsa Palace (Запорожье).
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