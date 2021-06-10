0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 110 0

Последствия локдаунов: рестораторы заявляют о небывалой нехватке кадров в отрасли

Последствия локдаунов: рестораторы заявляют о небывалой нехватке кадров в отрасли

После смягчения карантина в Украине рестораторы столкнулись с небывалой нехваткой кадров в отрасли. Потому что люди пошли работать в другие сферы или уехали в другие страны.

Об этом в комментарии УНН рассказал президент Украинской ресторанной ассоциации Сергей Трахачев.

«Сейчас очередное послабление — это, конечно, очень хорошо, вся индустрия надеется на летний сезон, но мы уже видим проблемы, связанные с действиями государства в течение уже полутора лет. Мы видим, что очень много объектов продается, распродается», — сказал Трахачев.

Читайте также: Круглосуточные рестораны, массовые мероприятия: Кабмин ослабил карантинные ограничения

По его словам, такого количества закрывшихся объектов общественного питания не было никогда, ни в один экономический кризис. Трахачев отметил, что действия правительства очень сильно ударили по малому предпринимательству в Украине.

«Второе — это то, что мы, когда сняли карантинные ограничения, увидели огромные проблемы с людьми. То есть рестораны, бары, кафе, кофейни, которые вновь открылись, не могут найти персонал. Поскольку люди еще больше поехали в Польшу и другие страны, пошли в другие отрасли. То есть на сегодняшний день мы можем констатировать небывалую нехватку кадров в ресторанной отрасли», — рассказал Трахачев.

Также Трахачев рассказал о меньших, но не менее болезненных проблемах.

«У арендодателя нет уверенности в том, что имеет смысл сдавать в аренду помещения под ресторанный бизнес, поскольку его постоянно закрывают. Также запас прочности и возможности развития у самих предпринимателей тоже стал меньше. Если полтора года назад мы развивались очень активно, у нас появлялись классные концепции, которые могли претендовать на узнаваемость не только в Украине, но и в Европе и в мире, то на сегодняшний день темп спал. Мы надеемся, что наверстаем это, но пока мы в состоянии осторожного возрождения», — сказал Трахачев.

Эксперт предполагает, что это еще не конец, и осенью снова ждут очередные закрытия — без предупреждений и компенсации.

«Когда я говорил о том, что есть проблема с персоналом, нужно сказать, что она есть во всем мире — и в Европе, США. Но когда государство в других странах закрывает на карантин, то персонал получает зарплату от государства. У нас никому никаких компенсаций не было», — рассказал Трахачев.

Он подчеркнул, что одноразовая государственная помощь в 8 тысяч гривен не может компенсировать убытки от тех локдаунов, которые были.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.