Последствия локдаунов: рестораторы заявляют о небывалой нехватке кадров в отрасли

После смягчения карантина в Украине рестораторы столкнулись с небывалой нехваткой кадров в отрасли. Потому что люди пошли работать в другие сферы или уехали в другие страны.
Об этом в комментарии УНН рассказал президент Украинской ресторанной ассоциации Сергей Трахачев.
«Сейчас очередное послабление — это, конечно, очень хорошо, вся индустрия надеется на летний сезон, но мы уже видим проблемы, связанные с действиями государства в течение уже полутора лет. Мы видим, что очень много объектов продается, распродается», — сказал Трахачев.
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По его словам, такого количества закрывшихся объектов общественного питания не было никогда, ни в один экономический кризис. Трахачев отметил, что действия правительства очень сильно ударили по малому предпринимательству в Украине.
«Второе — это то, что мы, когда сняли карантинные ограничения, увидели огромные проблемы с людьми. То есть рестораны, бары, кафе, кофейни, которые вновь открылись, не могут найти персонал. Поскольку люди еще больше поехали в Польшу и другие страны, пошли в другие отрасли. То есть на сегодняшний день мы можем констатировать небывалую нехватку кадров в ресторанной отрасли», — рассказал Трахачев.
Также Трахачев рассказал о меньших, но не менее болезненных проблемах.
«У арендодателя нет уверенности в том, что имеет смысл сдавать в аренду помещения под ресторанный бизнес, поскольку его постоянно закрывают. Также запас прочности и возможности развития у самих предпринимателей тоже стал меньше. Если полтора года назад мы развивались очень активно, у нас появлялись классные концепции, которые могли претендовать на узнаваемость не только в Украине, но и в Европе и в мире, то на сегодняшний день темп спал. Мы надеемся, что наверстаем это, но пока мы в состоянии осторожного возрождения», — сказал Трахачев.
Эксперт предполагает, что это еще не конец, и осенью снова ждут очередные закрытия — без предупреждений и компенсации.
«Когда я говорил о том, что есть проблема с персоналом, нужно сказать, что она есть во всем мире — и в Европе, США. Но когда государство в других странах закрывает на карантин, то персонал получает зарплату от государства. У нас никому никаких компенсаций не было», — рассказал Трахачев.
Он подчеркнул, что одноразовая государственная помощь в 8 тысяч гривен не может компенсировать убытки от тех локдаунов, которые были.
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