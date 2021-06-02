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Суд ЕС отменил решение о замораживании активов Януковича и его сына

Суд ЕС отменил решение о замораживании активов Януковича и его сына

Европейский суд общей юрисдикции аннулировал решение Совета Е С 2019 года, которым продлили заморозку активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном 9 июня.

«Суд общей юрисдикции отменяет постановление Совета Е С 2019 года о продлении замораживания средств, наложенного на Виктора Януковича, бывшего президента Украины, и его сына Александра Януковича. Совет Е С не доказал, что в уголовном производстве в этом продлении, которое украинские власти проводят в отношении этих лиц, были соблюдены права на защиту», — говорится в решении.

Так, в частности, отмечается, что при принятии решения в 2019 году Совет Е С принял во внимание ряд судебных решений, которые касаются уголовного дела в отношении указанных лиц, как составную часть фактической основы, которая оправдывает сохранение ограничительных мер.

Однако, по мнению суда, Совет Е С не смог продемонстрировать, что эффективно рассмотрел эти решения и что смог сделать вывод о том, что процессуальные права соответствующих лиц были соблюдены по существу.

Напомним, в марте 2019 года Совет Европейского Союза на год продлил персональные санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и 11 человек из его окружения. Позже Европейский суд отменил часть санкций ЕС в отношении Януковича.

Важно отметить, что Янукович и его сын все еще находятся под санкциями, ведь меры были продлены в марте 2021 года по новым причинам.

По материалам УНН
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