У украинских предприятий есть лишь 2 недели на подготовку к санкциям против Беларуси

США уже восстановили санкции против 9 ключевых белорусских компаний, которые финансируют режим Лукашенко. У украинских предприятий есть лишь 2 недели на подготовку к экономическим санкциям против Беларуси.
Об этом заявил эксперт по международной политике Тарас Семенюк, сообщает РБК-Украина.
“21 июня в Люксембурге Европейский Союз тоже примет экономические санкции в отношении Беларуси. А какая будет реакция украинских предприятий, которые сотрудничают с этими девятью компаниями? Очевидно, они должны были бы переориентироваться на другие рынки, иначе станут токсичными”, – заявил эксперт.
Соответственно, добавляет эксперт, Украина должна как можно быстрее ввести идентичные санкции против Минска, иначе отечественные предприятия, которые ведут деятельность с белорусскими, попадут под так называемые вторичные санкции.
Эти ограничения, по его словам, предусматривают блокирование валютных счетов и другие меры против компаний, торгующих с подсанкционными белорусскими предприятиями, предоставляют им транспортные услуги или являются их подрядчиками.
“Таким образом украинские предприятия, которые сотрудничают с белорусскими “спонсорами режима Лукашенко” автоматически становятся “токсичными” и обречены на вторичные санкции и отказ международных партнеров заключать соглашения с такими предприятиями”, – говорит Семенюк.
Он также напомнил, что вероятно Европейский Союз применит санкции к тем же предприятиям, к которым уже действуют санкции США.
Украина пока ввела ограничения по полетам: закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов и прекратила авиасообщение со страной. Экономические санкции еще обсуждаются, однако у украинского бизнеса есть 2 недели на подготовку к экономическим санкциям против Беларуси, подытожил Семенюк.
Напомним, с 3 июня Министерство финансов США возобновило действие санкций в отношении 9 белорусских предприятий, которые подозреваются в финансировании режима Лукашенко. Это Белнефтехим, Белнефтехим США, Нафтан, Белорусский нефтяной торговый дом, Белшина, Гродно Азот, Гроднохимволокно, ОАО “Лакокраска”, ОАО “Полоцк-Стекловолокно”.
4 июня Европейский Союз запретил белорусским самолетам приземляться в аэропортах ЕС. больше ограничений объявят после люксембургской встречи глав МИД.
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