Минфин провел рекордный аукцион ОВГЗ

Министерство финансов во вторник, 8 июня, провело аукцион по продаже облигаций внутреннего госзайма, на котором привлекло в госбюджет 19,1 млрд грн, что является рекордным аукционом ОВГЗ в этом году.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что инвесторам предложили шесть выпусков ценных бумаг в гривне и один выпуск в долларах США.

«Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне — 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет. Срок обращения облигаций, предложенных в долларах США, составляет 1 год. От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 14,161 млрд гривен», — говорится в сообщении.

При этом средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составляла 8,99%, 1-летних — 11,19%, 1,5-летних — 11,30%, 2-летних — 12,05%, 3-летних — 12 30%.

«Впервые в этом году Минфин выпустил новый долгосрочный инструмент с погашением в мае 2026 года, спрос на который превысил предложение более чем вдвое. Средневзвешенная доходность новой 5-летней бумаги составляет 12,52%», — заявили в Минфине.

В то же время от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ привлекли 182 млн долл. Средневзвешенная ставка доходности по 1-летним ОВГЗ в долларах США составила 3,70%.



Инфографика: Минфин