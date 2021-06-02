Mercedes-Benz продаст 25 автосалонов и сервисных центров в Европе, чтобы выручить миллиард евро

Mercedes-Benz намерен продать свои здания независимым дилерским группам или инвесторам и оценивает каждое из них в 30−40 миллионов евро.
Об этом сообщает Automotive News Europe, ссылаясь на отчет немецкого издания Handelsblatt.
По условиям продажи, Mercedes-Benz хочет гарантий, чтобы обеспечить работой людей, которые трудятся в этих местах. Речь идет о примерно 2800 сотрудниках, которые работают в выставочных залах и сервисных центрах Mercedes-Benz сейчас.
«В потенциальных переговорах с заинтересованными покупателями приоритет отдается их долгосрочному экономическому успеху и продолжению операций с Mercedes-Benz», — заявил представитель автопроизводителя в разговоре с Automotive News Europe.
Продажа зданий позволит автопроизводителю сразу получить значительную сумму, а также снизить постоянные затраты компании. Автопроизводителю больше не нужно будет тратиться на содержание зданий и зарплату работникам.
Mercedes планирует использовать эти деньги для финансирования своих крупных инвестиций в электромобили, которые все еще находятся на довольно ранних стадиях.
Mercedes имеет электромобили, такие как EQA, EQB, EQC и EQS, на очереди меньший седан EQE. В ближайшее время этот список должны пополнить гораздо больше моделей, а их разработка требует больших денег.
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