В Норвегии создали плавучую ветряную турбину, в пять раз мощнее обычного ветрогенератора

Норвежская компания Wind Catching Systems представила систему крупнейших плавучих ветряных турбин.

Как сообщает ReNews, каждая из них способна генерировать в пять раз больше энергии, чем традиционные одиночные ветряки.

В компании уверяют, что срок службы технологии составит 50 лет, а обслуживание будет стоить меньше, чем в случае с обычными плавучими офшорными ветроэнергетическими установками.

«Одна установка Wind Catching в пять раз эффективнее обычной морской ветряной турбины и может производить энергию для 80 000 домашних хозяйств», — заявили в компании.

Исполнительный директор Wind Catching Systems Оле Хеггхейм сказал, что компания «сделает плавучие оффшорные ветряные электростанции конкурентоспособными уже в 2022—2023 годах».

«В сотрудничестве с нашим основным подрядчиком Aibel мы будем коммерциализировать эту новаторскую технологию, которая резко повысит эффективность плавучих ветряных электростанций и сократит использование площадей на 80%», — добавил он.

Хеггхейм подчеркнул, что цель Wind Catching Systems — дать возможность операторам и застройщикам морских ветроэнергетических комплексов производить электроэнергию по цене, которая конкурирует с другими источниками энергии, без субсидий.

Новая турбина выше Эйфелевой башни (324 м) и похожа на гигантский сетчатый парус. Она состоит из множества отдельных компонентов, которые можно собрать на палубе корабля и легко обслуживать. Турбина крепится на платформу, пришвартованную ко дну океана.