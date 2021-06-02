В ЕС назвали главные условия перечисления 600 млн евро помощи для Украины

В Европейской комиссии настаивают, что предоставление нового транша макрофинансовой помощи зависит прежде всего от проведения реформы системы правосудия.

Об этом заявила глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии Катарина Матернова.

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Матернова напомнила, что Украине известны требования, при которых правительство получит 600 млн евро, которые поступят в общий фонд бюджета.

«Но главное из них — это реформирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия», — отметила она.

Представитель Е К также подчеркнула, что к главным требованиям следовало бы отнести выполнение всех требований МВФ, которые касаются сохранения независимости НАБУ.

«Мы по умолчанию поддерживаем условия вашего соглашения с МВФ, потому что сохранение сотрудничества с НАБУ — это базовое требование, мы не можем даже начать оценку прогресса, если нет сотрудничества с МВФ», — подчеркнула она.

Матернова, впрочем, воздержалась от прогнозов относительно возможных сроков получения макрофинансовой помощи.

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