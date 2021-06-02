Упадет ли доллар ниже 27 гривен: прогноз курса валют на неделю

На этой неделе, 8 — 11 июня, гривна может укрепиться по отношению к американскому доллару еще больше.

Об этом говорят аналитики, опрошенные 24 каналом.

На прошлой неделе украинская гривна укрепилась более чем на 1%, и 8 июня НБУ установил официальный курс на уровне 27,19 гривны за доллар. Среди причин финансисты называют:

привлекательность украинских облигаций;

сезонность, когда спрос на иностранную валюту низкий;

период уплаты квартальных налогов;

высокие цены на мировых рынках, что принесло дополнительные поступления импортерам.

Что будет влиять на доллар на этой неделе

Эксперты соглашаются, что основным фактором, который будет влиять на гривну в ближайшее время, будет аукцион по ОВГЗ. Юрий Шоломицкий, руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE, подчеркивает, что привлекательность украинских облигаций помогает укреплению гривны, а это способствует снижению инфляции.

«Вполне возможно дальнейшее укрепление в направлении 27 гривен за доллар. И этот уровень может быть достигнут уже на этой неделе, если нерезиденты заинтересуются новыми пятилетними облигациями», — убеждены аналитики ICU.

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По мнению Юрия Шоломицкого, укрепление гривны из-за привлекательности ОВГЗ противоречит целям НБУ, а потому он либо будет снижать учетную ставку (а следовательно и привлекательность ОВГЗ), либо предотвращать чрезмерное укрепление гривны через интервенции.

«НБУ может снова покупать валюту на рынке, но вероятнее всего в традиционных объемах по 20 миллионов долларов в день, чем лишь будет сдерживать укрепление гривны», — считают аналитики ICU.

Но даже несмотря на интервенции гривна может усилиться до 27 за доллар еще на этой неделе, убеждены эксперты.

По мнению аналитиков ОТР Банка, в настоящее время есть сезонное преобладание предложения валюты как следствие относительно низкого спроса на валюту со стороны импортеров, хороших объемов продаж со стороны экспортеров, которое было подкреплено благоприятной ситуацией с ценами на основных для Украины экспортных рынках.

Эксперты сошлись на прогнозе, что гривна на этой неделе продолжит укрепляться относительно доллара:

Юрий Шоломицкий прогнозирует, что курс доллара относительно гривни будет держаться диапазона 27,00 — 27,50 гривны.

Аналитики ICU ожидают дальнейшего укрепления в направлении 27 гривен за доллар.

ожидают дальнейшего укрепления в направлении 27 гривен за доллар. Аналитики ОТР Банка отмечают, что в целом ситуация для гривны благоприятная и вполне вероятно, что рынок будет пробовать пройти психологические отметки в 27,00 и возможно даже 26,50. На этой неделе курс доллара будет в рамках 26,90 — 27,60.

Отдельно аналитики ОТР банка выделяют следующие угрозы для гривны в 2021 году:

выплата дивидендов иностранными компаниями;

сезонный рост объемов импорта;

негативный новостной фон, как, например, провал в переговорах с МВФ .

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