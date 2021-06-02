Упадет ли доллар ниже 27 гривен: прогноз курса валют на неделю

На этой неделе, 8 — 11 июня, гривна может укрепиться по отношению к американскому доллару еще больше.
Об этом говорят аналитики, опрошенные 24 каналом.
На прошлой неделе украинская гривна укрепилась более чем на 1%, и 8 июня НБУ установил официальный курс на уровне 27,19 гривны за доллар. Среди причин финансисты называют:
Что будет влиять на доллар на этой неделе
Эксперты соглашаются, что основным фактором, который будет влиять на гривну в ближайшее время, будет аукцион по ОВГЗ. Юрий Шоломицкий, руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE, подчеркивает, что привлекательность украинских облигаций помогает укреплению гривны, а это способствует снижению инфляции.
«Вполне возможно дальнейшее укрепление в направлении 27 гривен за доллар. И этот уровень может быть достигнут уже на этой неделе, если нерезиденты заинтересуются новыми пятилетними облигациями», — убеждены аналитики ICU.
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По мнению Юрия Шоломицкого, укрепление гривны из-за привлекательности ОВГЗ противоречит целям НБУ, а потому он либо будет снижать учетную ставку (а следовательно и привлекательность ОВГЗ), либо предотвращать чрезмерное укрепление гривны через интервенции.
«НБУ может снова покупать валюту на рынке, но вероятнее всего в традиционных объемах по 20 миллионов долларов в день, чем лишь будет сдерживать укрепление гривны», — считают аналитики ICU.
Но даже несмотря на интервенции гривна может усилиться до 27 за доллар еще на этой неделе, убеждены эксперты.
По мнению аналитиков ОТР Банка, в настоящее время есть сезонное преобладание предложения валюты как следствие относительно низкого спроса на валюту со стороны импортеров, хороших объемов продаж со стороны экспортеров, которое было подкреплено благоприятной ситуацией с ценами на основных для Украины экспортных рынках.
Эксперты сошлись на прогнозе, что гривна на этой неделе продолжит укрепляться относительно доллара:
Отдельно аналитики ОТР банка выделяют следующие угрозы для гривны в 2021 году:
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