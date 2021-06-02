Новая почта редложит новые тарифы предпринимателям, которые продают товары на Amazon и EBAY

Новая почта Глобал начала коллаборацию с Western Bid для легкого выхода на международные платформы украинских предпринимателей.

Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе компании.

Что это даст: предприниматели, которые продают свои товары на международных маркетплейсах Amazon, EBAY, Etsy и др., получат выгодные тарифы на доставку в более чем 200 стран и территорий мира.

Новая почта Глобал как логистический партнер со своей стороны предоставит эксклюзивные тарифы на доставку за границу.

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«В современном глобальном мире не существует ограничений для интернет-торговли, и украинскому бизнесу также крайне важно осваивать новые рынки. Наш опыт работы с бизнес-клиентами свидетельствует о большой заинтересованности в этом направлении, поэтому мы с Western Bid объединили наши возможности, чтобы предложить им еще больше преимуществ», – комментирует Ольга Володина, заместитель директора по вопросам разработки продуктов и маркетинга Новой почты Глобал.

Как этим воспользоваться? Чтобы воспользоваться возможностями эксклюзивной доставки от Новой почты Глобал, необходимо сделать несколько шагов:

в кабинете Western Bid выбрать доставку новой почтой Глобал;

получить номер экспресс-накладной;

прийти в любое отделение Новой почты, отдать коробку с отправлением оператору и назвать номер накладной

Далее отправления будут непосредственно поступать на Центральную сортировочную станцию Новой почты Глобал в Киеве, а оттуда доставляться по всему миру.