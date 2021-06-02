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Украина обновила правила въезда

Украина обновила правила въезда

Украина разрешила пересекать государственную границу на въезд без тестов и карантина привитым против COVID-19 гражданам.

Соответствующий документ опубликовали в понедельник, 7 июня, на правительственном сайте.

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Новые правила пересечения украинской границы зафиксированы в так называемом «карантинном» Постановлении № 1236 с изменениями от 2 июня 2021 года.

Отныне граждане Украины и все иностранные туристы могут въехать в Украину при предъявлении:

  • документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;
  • экспресс-теста на определение антигена SARS-CoV-2 (RAT), который произведен не более чем за 72 часа до въезда;
  • негативный результат теста на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (PCR), проведенного не более чем за 72 часа до въезда.

Справки о тестировании и вакцинации не требуются от детей до 12 лет.

Для иностранных граждан действующим остается требование наличия действительного полиса страхования с покрытием лечения COVID-19.

По материалам РБК-Украина
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