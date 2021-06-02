Украина обновила правила въезда

Украина разрешила пересекать государственную границу на въезд без тестов и карантина привитым против COVID-19 гражданам.
Соответствующий документ опубликовали в понедельник, 7 июня, на правительственном сайте.
Читайте также: Круглосуточные рестораны, массовые мероприятия: Кабмин ослабил карантинные ограничения
Новые правила пересечения украинской границы зафиксированы в так называемом «карантинном» Постановлении № 1236 с изменениями от 2 июня 2021 года.
Отныне граждане Украины и все иностранные туристы могут въехать в Украину при предъявлении:
Справки о тестировании и вакцинации не требуются от детей до 12 лет.
Для иностранных граждан действующим остается требование наличия действительного полиса страхования с покрытием лечения COVID-19.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине рассказали, что даст COVID-сертификат украинцам внутри страныВчера, 14:47 - 917 13
Зеленский: Каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недрВчера, 12:00 - 2244 10
Зеленский обещает избавить Украину от олигарховВчера, 17:02 - 854 7
Кто получит 150 тыс. грн: нардепы предлагают увеличить размер «детских выплат»Вчера, 11:05 - 3033 6
«Китай должен выплатить миру $10 триллионов за коронавирус» — ТрампВчера, 18:30 - 539 3
Стоимость квартир на вторичке Киева (инфографика)Вчера, 14:00 - 3108
Кто получит 150 тыс. грн: нардепы предлагают увеличить размер «детских выплат»Вчера, 11:05 - 3033 6
Зеленский: Каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недрВчера, 12:00 - 2244 10
Кличко о сроках строительства метро: на Троещину 4-5 лет, на Виноградарь - минимум одна станция в этом годуВчера, 10:00 - 2215 1
Газпром отказывается увеличивать транспортировку газа в ЕС через УкраинуВчера, 20:21 - 1602
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 855
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 808
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 975
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 2190 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 2244 7