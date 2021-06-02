Украина обновила правила въезда

Украина разрешила пересекать государственную границу на въезд без тестов и карантина привитым против COVID-19 гражданам.

Соответствующий документ опубликовали в понедельник, 7 июня, на правительственном сайте.

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Новые правила пересечения украинской границы зафиксированы в так называемом «карантинном» Постановлении № 1236 с изменениями от 2 июня 2021 года.

Отныне граждане Украины и все иностранные туристы могут въехать в Украину при предъявлении:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID -19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;

-19 вакцинами, включенными в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях; экспресс-теста на определение антигена SARS -CoV-2 ( RAT ), который произведен не более чем за 72 часа до въезда;

-CoV-2 ( ), который произведен не более чем за 72 часа до въезда; негативный результат теста на COVID -19 методом полимеразной цепной реакции ( PCR ), проведенного не более чем за 72 часа до въезда.

Справки о тестировании и вакцинации не требуются от детей до 12 лет.

Для иностранных граждан действующим остается требование наличия действительного полиса страхования с покрытием лечения COVID-19.