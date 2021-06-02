ФССУ начинает производить оплату е-больничных

В Украине начинается переход учреждений здравоохранения на создание электронных медицинских заключений вместо выдачи бумажных листков нетрудоспособности.
Об этом сообщили в Фонде социального страхования Украины.
Для застрахованных лиц программные средства автоматически будут формировать на их основании е-больничный. Такой электронный листок нетрудоспособности не требует дублирования на бланке и наделен полным перечнем функций бумажной версии.
Е-больничные являются основанием для получения от ФССУ:
Также по е-больничным работодатели производят оплату первых пяти дней лечения болезней или травм своих сотрудников.
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На переходный период до 01 сентября 2021 года создавать и вносить медицинские заключения о временной нетрудоспособности в Реестр будут определенные отдельные учреждения здравоохранения.
Получение е-больничного не влияет на процедуру назначения, расчета и выплаты материального обеспечения от ФССУ.
Сумма пособия. Как и в случае бумажного больничного листа, размер пособия по временной потере трудоспособности составит от 50% до 100% среднего дохода застрахованного лица в зависимости от продолжительности стажа, а размер пособия по беременности и родам – 100% среднего дохода.
Что меняется для работника:
Дата получения средств от Фонда по е-больничным, как и по бумажным, зависит от даты подачи работодателем заявления-расчета по соответствующему больничному в ФССУ.
📲 Следить за состоянием перечисления средств на счета работодателей работники могут онлайн в телеграм-канале Фонда по тегу #фінансування_страхувальників.
Что меняется для работодателя:
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