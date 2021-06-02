ФССУ начинает производить оплату е-больничных

В Украине начинается переход учреждений здравоохранения на создание электронных медицинских заключений вместо выдачи бумажных листков нетрудоспособности.

Об этом сообщили в Фонде социального страхования Украины.

Для застрахованных лиц программные средства автоматически будут формировать на их основании е-больничный. Такой электронный листок нетрудоспособности не требует дублирования на бланке и наделен полным перечнем функций бумажной версии.

Е-больничные являются основанием для получения от ФССУ:

пособий по беременности и родам,

выплат по временной потере трудоспособности, в частности в случае болезней или травм, самоизоляции от COVID -19, на период ухода за больными детьми и родственниками, лечения в санаторно-курортных учреждениях и т.д.

Также по е-больничным работодатели производят оплату первых пяти дней лечения болезней или травм своих сотрудников.

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На переходный период до 01 сентября 2021 года создавать и вносить медицинские заключения о временной нетрудоспособности в Реестр будут определенные отдельные учреждения здравоохранения.

Получение е-больничного не влияет на процедуру назначения, расчета и выплаты материального обеспечения от ФССУ.

Сумма пособия. Как и в случае бумажного больничного листа, размер пособия по временной потере трудоспособности составит от 50% до 100% среднего дохода застрахованного лица в зависимости от продолжительности стажа, а размер пособия по беременности и родам – 100% среднего дохода.

Что меняется для работника:

отныне застрахованному лицу, по страховому случаю которого сформирован е-больничный, не нужно передавать его работодателю для получения пособия от Фонда социального страхования Украины;

после оформления лечащим врачом электронного медицинского заключения (автоматически происходит открытие е-больничного), работник должен уведомить об этом работодателя любым удобным обоим способом, например, по телефону;

с этого момента и пациент, и работодатель будут иметь информацию по открытому е-больничному в личных кабинетах на сайте Пенсионного фонда;

после закрытия е-больничного он становится основанием для назначения материального обеспечения и оформления работодателем заявления-расчета (в случае пособия по беременности и родам – сразу после открытия).

Дата получения средств от Фонда по е-больничным, как и по бумажным, зависит от даты подачи работодателем заявления-расчета по соответствующему больничному в ФССУ.

📲 Следить за состоянием перечисления средств на счета работодателей работники могут онлайн в телеграм-канале Фонда по тегу #фінансування_страхувальників.

Что меняется для работодателя:

изменения коснутся оформления работодателем заявления-расчета по е-больничным работников;