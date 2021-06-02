Газпром отказывается увеличивать транспортировку газа в ЕС через Украину

Открытое акционерное общество «Газпром» отказалось увеличивать транспортировку газа в ЕС через Украину, что повлекло за собой скачок цен на европейских газовых хабах.

Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Оператор ГТС».

Отмечается, что в мае 2021 года был проведен аукцион по распределению дополнительных прерывистой мощности на всех точках межгосударственного соединения, в частности, на границе Украина — РФ — точке Суджа. После того, как на нем была распределена вся предлагаемая мощность в объеме 15 млн кубометров в сутки на гарантированной основе, ОГТСУ предложил дополнительные мощности в объеме 63,7 млн кубометров в сутки.

Правда, как и на аналогичном аукционе в конце апреля, российская сторона проигнорировала предложение.

Такой результат и отсутствие дополнительных объемов транзита повлияли на цены на европейских хабах — они подскочили до 333 долл. за 1 тыс. кубометров, отметили в ОГТСУ.

«Несмотря на высокие цены на газ в ЕС, Газпром не воспользовался возможностью увеличить транспортировку газа в ЕС через Украину, как это предусмотрено существующим транзитным соглашением, хотя это позволило бы дополнительно поставить в Европу 2 млрд куб. м в июне, что ускорило бы заполнение европейских газовых хранилищ. Это еще раз подчеркивает уязвимость конъюнктуры на европейского рынка из-за монополизации экспорта газа только одной компанией», — прокомментировал генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Напомним, по данным ОГТСУ, в мае 2021 года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 3,85 млрд кубометров. По сравнению с апрелем объем транзита увеличился почти на 4%. Среднесуточный транзит составил 124 млн кубометров.

Транзитное соглашение между НАК «Нафтогаз Украины» и российским ОАО «Газпром» заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование Газпромом мощностей для транзита в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021−2024 годах.