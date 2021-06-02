Беларусь вводит регулирование цен на основные продукты питания

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси приняло постановление о регулировании цен на социально значимые товары.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что на фоне роста мировых цен на продовольствие наблюдается ускорение годового прироста потребительских цен в Беларуси.

«По данным ФАО, прирост мировых цен на продовольствие в целом в мае 2021 года в годовом выражении ускорился до 37,5 процента (28,7 процента в апреле), в том числе прирост цен на мясо составил 8,3 процента, молоко — 25,9 процента, зерновые культуры — 34,5 процента, масло растительное — 120,9 процента.

В связи с этим МАРТ принято постановление от 1 июня 2021 г. № 40 «О регулировании цен на социально значимые товары», — заявили в министерстве.

Постановление предусматривает: введение регулирования цен на ряд продуктов питания: крупу перловую, субпродукты мясные пищевые, колбасу полукопченую, варено-копченую, говядину тушеную консервированную, свинину тушеную консервированную, рыбу живую, рыбу мороженую (филе и обработанную), маргарин, чеснок, перец сладкий, кофе растворимый, чай черный, соль поваренную пищевую.

А также — изменение подходов к регулированию цен в части установления максимального размера надбавки импортера, оптовой надбавки, торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) не выше 25 процентов на сыр, муку пшеничную, сухие макаронные изделия, консервы из рыбы, рис, крупу манную, пшенную крупу, хлопья овсяные, картофель и свежие овощи (свекла, морковь, капуста белокочанная, лук репчатый, огурцы, помидоры), яблоки.

«Также постановлением уточняются подходы к регулированию цен на детское питание. Постановление вступит в силу после официального опубликования», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

Ранее правительство Беларуси ввело существенные ограничения по росту цен на социально значимые товары и некоторые лекарства. В частности, до конца февраля производителям, поставщикам и торговле запретили поднимать цены, а с 1 марта — не более чем на 0,2% в месяц.

О важных экономических событиях в Украине и мире вы можете узнать в телеграм-канале Finance_ukr.